Nouvelle CCT Les employés des stations-services seront mieux payés

ATS

18.11.2025 - 07:57

Les employés des magasins des stations-services bénéficieront d'une nouvelle Convention collective de travail (CCT) dès l'an prochain. Le nouveau texte, déclaré de force obligatoire pour toute la Suisse, prévoit notamment une hausse des salaires minimaux et une meilleure planification du travail.

Les employés des magasins des stations-services bénéficieront d'une nouvelle Convention collective de travail (CCT) dès l'an prochain. 
Les employés des magasins des stations-services bénéficieront d'une nouvelle Convention collective de travail (CCT) dès l'an prochain. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 07:57

Les salaires minimaux seront progressivement augmentés de 120 francs dans tout le pays d'ici 2028, à raison de 40 francs par année, indiquent mardi l'Association de shops de stations-service suisse (AESS), les syndicats Unia, Syna et la Société suisse des employés de commerce dans un communiqué commun.

Les partenaires sociaux ont également tenu à améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle «dans une branche où les horaires d'ouverture sont particulièrement longs». Les plans de travail doivent désormais être communiqués trois semaines à l'avance et la durée minimale d'une période de travail a été fixée à deux heures.

La nouvelle CCT offre par ailleurs aux personnes employées à faible temps partiel une plus grande flexibilité dans la planification de leurs horaires de travail. Les collaborateurs pourront par ailleurs suivre jusqu'à cinq jours de formation continue payés par année, afin d'«améliorer leur employabilité».

La convention collective entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

