Aux Etats-Unis, la croissance rebondit mais l'inflation dérape

L'économie américaine a repris de la vigueur au premier trimestre, grâce en partie aux investissements associés à la course à l'IA, mais connaît une forte accélération de l'inflation du fait de l'envolée des prix de l'énergie.

L'inflation s'est fortement accélérée en mars aux Etats-Unis. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Une salve de données a été publiée jeudi par le service statistique officiel des États-Unis BEA. Elles montrent que la première économie mondiale a entamé l'année avec une croissance de 2% en rythme annualisé, une cadence nettement supérieure au trimestre précédent (0,5%) mais en deçà des attentes des marchés.

Les États-Unis mettent en avant le rythme annualisé, qui projette sur l'ensemble de l'année l'évolution observée pendant trois mois. Cette reprise «reflète une augmentation des investissements, des exportations, de la consommation et des dépenses publiques», souligne le BEA.

Point négatif pour le PIB, les importations ont également augmenté sur la période. La hausse des investissements est notable dans les équipements (+17,2%), en particulier informatiques, et les produits à propriété intellectuelle (+13%), catégorie intégrant les logiciels. Un porte-parole de la Maison-Blanche, Kush Desai, y a vu un signe de succès de la «politique pro-croissance» du gouvernement de Donald Trump.

Économie de l'IA

Pour des analystes, c'est la marque de l'expansion de l'intelligence artificielle dans le pays. L'économiste Oliver Allen, de Pantheon Macroeconomics, estime ainsi dans une note que «la hausse continue des dépenses d'investissement liées à l'IA» masque le fait que la croissance était «atone avant le choc énergétique» lié à la guerre au Moyen-Orient.

«Nous sommes désormais dans une économie de l'IA», considère Heather Long, de la banque Navy Federal Credit Union. «Pendant ce temps, les gens lambda souffrent de l'inflation la plus élevée depuis trois ans».

Selon un autre rapport du BEA publié jeudi, la hausse des prix s'est fortement accélérée en mars aux États-Unis, à 3,5% sur un an contre 2,8% le mois précédent, sous l'effet de la flambée des prix des carburants consécutive à la guerre.

La situation n'est pas près de s'améliorer: les prix à la pompe viennent de dépasser la barre symbolique de 4,30 dollars le gallon (3,78 litres) en moyenne sur le sol national, selon les données de l'Association automobile américaine (AAA), qui font référence.

Le hic, c'est que l'essence n'est pas le seul poste de dépense en hausse pour les Américains. L'inflation s'est aussi accélérée hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, à 3,2% en mars contre 3% en février, d'après le BEA.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, semble dans une impasse et les cours du pétrole atteignent un niveau plus vu depuis 2022. A quelques mois des élections de mi-mandat, le gouvernement de Donald Trump assure que les perturbations économiques sont temporaires pour les Américains. Le locataire de la Maison-Blanche avait fait de la reconquête du pouvoir d'achat une de ses priorités.