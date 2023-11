L'assureur Axa a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 78,8 milliards d'euros (75,7 milliards de francs) sur les neuf premiers mois de l'année (à normes comptables constantes), grâce notamment à l'assurance dommages tirée par l'inflation.

Axa a confirmé ses objectifs annuels, notamment un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros, contre 7,2 milliards en 2022. (archives) ATS

Le groupe français, qui a confirmé ses objectifs pour l'année, n'a pas détaillé les chiffres de son troisième trimestre.

«L'environnement est incertain mais nous avons réalisé une très bonne performance», a jugé lors d'une conférence téléphonique lee directeur financier (CFO) Alban de Mailly Nesle.

L'assurance dommages représente toujours plus de la moitié de l'activité d'Axa, avec un revenu total de 41,8 milliards d'euros au premier semestre, en hausse sur un an de 7% après l'application comme dans l'ensemble des résultats d'un retraitement des résultats 2022 selon de nouvelles normes comptables en vigueur depuis le 1er janvier.

Cette hausse s'explique notamment par une augmentation des tarifs à hauteur de 5,6% cette année, de 4,3% pour les clients entreprises et de 7,3% pour les particuliers (automobile surtout).

En dépit de l'importance des catastrophes naturelles au troisième trimestre – après un premier semestre moins agité que prévu – le groupe, qui cherche à réduire son exposition en la matière, estime que son budget n'est pas remis en cause. L'ouragan Otis qui vient de toucher le Mexique devrait lui coûter quelque 200 millions d'euros.

L'activité vie, épargne, retraite et santé a reculé de son côté de 2% à 35,7 milliards d'euros, pâtissant notamment de deux résiliations de contrats significatifs à l'international – sans quoi cette activité jugée «stratégique» est en hausse de 7%.

Du côté de la gestion d'actifs, qui ne représente qu'une faible partie de l'activité d'Axa avec 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur neuf mois, les revenus d'Axa ont diminué de 2% sur un an.

En données publiées, le chiffre d'affaires global d'Axa a modestement progressé de 1% sur les neuf premiers mois de l'année, et celui de l'assurance dommages de 5%, tandis que les revenus de l'activité vie, épargne, retraite et santé et de la gestion d'actifs ont reculé de 2%.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. En particulier, il compte toujours atteindre un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros, contre 7,2 milliards en 2022.

afp