Energie Axpo: le CEO de Repower en lice pour la présidence

ATS

30.9.2025 - 08:02

Le conseil d'administration d'Axpo a annoncé mardi proposer l'actuel directeur général de Repower Roland Leuenberger comme nouveau président. Il succèdera à Thomas Sieber qui a annoncé son départ en décembre dernier après 10 ans à ce siège.

L'assemblée générale de l'énergéticien de Baden, Axpo, choisira en juin 2026 le nouveau président du conseil d'administration (archives).
L'assemblée générale de l'énergéticien de Baden, Axpo, choisira en juin 2026 le nouveau président du conseil d'administration (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 08:02

30.09.2025, 08:44

L'assemblée générale de la société énergétique argovienne est agendée au 1er juin 2026.

M. Leuenberger est directeur général de l'énergéticien grison Repower depuis 2019, et quittera ses fonctions actuelles le 1er juin 2026 pour rejoindre le conseil d'administration d'Axpo, rapporte un communiqué d'Axpo.

«Jusqu'à cette date, il continuera de diriger Repower. Le conseil d'administration a lancé le processus de succession», a indiqué de son côté Repower dans un communiqué distinct.

