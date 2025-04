La Banque nationale suisse (BNS) a subi une chute de son résultat net sur les trois premiers mois de l'année, en raison de la contre-performance de ses placements en devises étrangères que le gain de la valeur de l'or n'a pas réussi à compenser.

Entre janvier et fin mars, l'institut d'émission helvétique a enregistré un bénéfice intermédiaire – avant attribution à la provision pour réserves monétaires – de 6,68 milliards de francs, divisé par plus de huit sur un an, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Ce résultat est conforme aux prévisions des économistes de la banque UBS qui tablaient sur un bénéfice entre 5 et 15 milliards, mais toutefois dans le bas de la fourchette des attentes.

Les stocks d'or de la BNS, soutenus par l'envolée du prix du métal précieux depuis plusieurs semaines, ont généré une plus-value en hausse de 43% à 12,8 milliards de francs. Mais les réserves en devises étrangères, pénalisées par l'envolée du franc, ont affiché une perte de 5,3 milliards, après un bénéfice de 52,4 milliards un an plus tôt.

Le résultat des positions en francs a par contre limité les pertes à 695,4 millions, après -2,4 milliards au premier trimestre 2024.