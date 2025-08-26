  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transport aérien Bénéfice net en hausse pour Flughafen Zürich au premier semestre

ATS

26.8.2025 - 07:31

Flughafen Zürich a engrangé un bénéfice net de 161,3 millions de francs sur les six premiers mois de 2025, à la fois supérieur à celui de l'année précédente (+6,1%) et aux prévisions du marché.

Sur l'ensemble de 2025, l'aéroport de Zurich table sur 32 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an. (archives)
Sur l'ensemble de 2025, l'aéroport de Zurich table sur 32 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an. (archives)
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 07:31

26.08.2025, 07:32

Il s'agit du meilleur résultat semestriel jamais enregistré, se félicite l'opérateur du tarmac zurichois mardi.

Le chiffre d'affaires atteint 640,7 millions, en hausse de 1,5%. La progression des revenus liés à l'aviation a été plus rapide que celle du nombre de passagers. En effet, la croissance du trafic au cours de la période sous revus a permis d'engranger des recettes de 327,3 millions, en hausse de 4% sur un an.

Parmi les autres sources de revenus, non liés à l'aviation, les recettes ont pris 1% à 313,4 millions.

Sur l'ensemble de l'année, l'aéroport de Zurich table sur 32 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an.

Les plus lus

Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique
Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...
«Devoir patriotique» – UBS vole au secours du Conseil fédéral
Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
«Medvedev a besoin de l'aide d'un professionnel», alerte Boris Becker
«Une honte et une insulte»: Woody Allen dans le collimateur de l'Ukraine