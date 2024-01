Bô Noël à Lausanne: succès public mais pertes annoncées

Malgré la réduction de son offre sous la pression des restaurateurs, Bô Noël Lausanne a réussi à attirer plus de 360'000 visiteurs, contre 420'000 en 2022. Avec 39% de restauration, 46% de boutiques/créateurs et 15% d'animations, la formule 2023 a démontré «l'attachement du public à un marché de Noël vivant, festif et pluriel».

Bô Noël à Lausanne sera très certainement de retour pour une 10e édition en 2024. ATS

«Si les pertes annoncées se confirment – elles sont estimées à 150'000 francs -, cette 9e édition est incontestablement un succès du point de vue de la fréquentation et de l'enthousiasme manifesté par le public lausannois, vaudois et de passage», ont indiqué lundi les organisateurs dans un communiqué. Ils soulignent «une avalanche de soutiens à la suite des restrictions imposées par la Municipalité de Lausanne».

«C'est un soulagement. Nous sommes très contents. Cela a bien fonctionné, même mieux qu'espéré. Nous étions moins optimistes il y a un mois», a dit à Keystone-ATS Olivier Gallandat, responsable communication de Bô Noël. «La perte était prévue, elle avait été anticipée. Nous allons trouver des solutions», explique-t-il. Le budget 2023 se montait à quelque 1,8 million de francs, selon lui.

Accusé de concurrence déloyale

Par rapport aux précédentes éditions, le nombre de bars avait été réduit, les horaires raccourcis et la «silent party» du 31 décembre, réunissant généralement 3000 personnes, supprimée. Ces mesures, annoncées fin octobre par la Municipalité, avaient été prises pour répondre aux critiques des restaurateurs de la ville, accusant Bô Noël de concurrence déloyale.

La Ville évoquait notamment un «rééquilibrage» à la suite des revendications de la faîtière GastroLausanne et de l'association «Qui va payer l'addition?».

Principale innovation cette année, une piste de luge de 20 m avait été montée sur la place Centrale grâce à la neige récupérée de la patinoire de Malley. Un sapin de 15 m de haut, orné de boules géantes, avait aussi été installé à Saint-François. Un marché «éthique et durable» et un petit train reliant le Flon à la Cité figuraient aussi parmi les nouveautés.

«Malgré plusieurs jours de fermeture à cause de la pluie, la piste de luge a accueilli plus de 20'000 descentes d'enfants. Avec plus 36 créateurs locaux présentés dans un nouvel écrin de 200m2, la nouvelle Boutique des Créateurs a battu tous les records», soulignent les organisateurs.

Place du Château moins attractive

Le constat est plus mitigé pour la place du Château, qui a «perdu en attractivité» malgré la Grande Roue et l'Igloo du terroir vaudois. «Sur toutes les places, l'ambiance musicale a cruellement fait défaut et a fait perdre un peu de sa magie à l'événement», regrettent aussi les responsables

«Malgré toutes les embûches de cette édition entamée le 21 novembre, Bô Noël s'est terminé en beauté dimanche soir grâce à l'embrasement du beffroi de la cathédrale organisé par l'association des Amis de la Cité. Plus de 5000 personnes s’y sont pressées pour passer le cap de la nouvelle année», écrivent-ils encore dans leur communiqué.

Ils annoncent également qu'un rendez-vous a été pris en janvier avec les organismes défendant les intérêts des restaurateurs et commerçants lausannois «afin de faire de l'édition 2024 une fête rassembleuse et imaginative à l'image de la ville de Lausanne».

«Nous avons déjà des idées à proposer pour répondre à leurs attentes. Des solutions sont aussi envisageables avec la Ville. Il faut se mettre autour d'une table et se parler de vive voix», relève M. Gallandat. Il se dit «certain» qu'il y aura une 10e édition en 2024.

sj, ats