Le chinois Baidu se diversifie depuis plusieurs années dans l'informatique en nuage, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle.

Le mastodonte chinois de l'internet Baidu a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires en 2024, sur fond de forte concurrence locale. Le groupe veut renforcer sa présence dans l'intelligence artificielle.

L'entreprise, basée à Pékin, exploite notamment le principal moteur de recherche chinois. C'est un acteur-clé du secteur chinois des nouvelles technologies, aux côtés de rivaux tels que Tencent (jeux vidéo, internet) et Alibaba (e-commerce).

Baidu tire traditionnellement une grande partie de ses revenus de la publicité, un créneau exposé au niveau de confiance des consommateurs. Il se diversifie depuis plusieurs années dans l'informatique en nuage, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle (IA).

Le chiffre d'affaires du groupe pour 2024 a été de 133,13 milliards de yuans (16,5 milliards de francs), en baisse de 1% par rapport à l'année précédente, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Sur le seul quatrième trimestre, la baisse était de 2% en glissement annuel.

Année charnière

«Malgré les pressions à court terme, nous sommes convaincus que nos investissements stratégiques dans l'IA permettront de réaliser des progrès significatifs et de favoriser notre réussite sur le long terme», a estimé He Junjie, le directeur financier par intérim de Baidu, cité dans le communiqué. Sur une note plus positive, Baidu a vu son bénéfice net au 4e trimestre bondir de 100% sur un an à 5,19 milliards de yuans.

L'entreprise a également enregistré une hausse de 17% sur un an de son bénéfice net annuel à 23,76 milliards de yuans. 2024 a été «une année charnière dans notre transformation d'une entreprise centrée sur internet à une entreprise axée en priorité sur l'IA», a affirmé Robin Li, cofondateur et directeur général de Baidu, cité dans le communiqué.

Le modèle d'intelligence artificielle de Baidu, Ernie Bot, faisait office de principale alternative à ChatGPT, bloqué en Chine, avant l'irruption il y a quelques semaines sur le marché de son rival chinois DeepSeek. Les actions de Baidu à Hong Kong ont chuté d'environ 7% lundi, son PDG n'ayant pas été aperçu lors d'une rare réunion entre le président chinois Xi Jinping et des chefs d'entreprises privées à Pékin.