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Selon l'OFS Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

ATS

22.6.2026 - 14:26

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. La demande intérieure s'est étiolée de 0,4% et celles en provenance de l'étranger de 1,3%, pour un recul combiné de 0,9%, selon l'OFS.

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. (archive)
L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:26

22.06.2026, 14:29

Parmi les visiteurs allochtones, ceux en provenance d'Allemagne (+6,2%), d'Italie (+3,8%) ou encore des Etats-Unis (+0,7%) n'ont pu combler un mouvement de repli emmené par l'Inde (-25%), la Chine (-8,8%), les pays du Golfe (-2,4%) ou encore les Pays-Bas (-6,2%), indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une seconde estimation.

Office fédéral de la statistique. Les nuitées hôtelières toujours en repli en mai

Office fédéral de la statistiqueLes nuitées hôtelières toujours en repli en mai

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