Les produits pharmaceutiques et les hydrocarbures ont largement contribué en novembre à un recul des prix à la production et à l'importation. L'indice afférent a reculé de 0,9% sur un mois pour se fixer à 107,9 points.

La baisse des prix des hydrocarbures explique en partie le recul des prix à la production et à l'importation (archives). ATS

Par rapport à novembre 2022, l'indicateur présente un recul de 1,3%, selon le relevé mensuel de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié jeudi.

Les prix à la production ont fléchi principalement sous l'effet des produits pharmaceutiques, mais également en raison des produits chimiques, des produits pétroliers et de l'électricité (gros consommateurs). L'indice a reculé de 0,7% sur un mois mais grappillé 0,6% en rythme annuel à 106,6 points.

L'indice des prix à l'importation s'est replié de façon marquée à 110,5 points, ce qui représente une baisse de 1,3% par rapport à octobre et de 4,8% sur un an. Les hydrocarbures, les produits pétroliers et les produits chimiques ont passablement tiré les prix vers le bas, tout comme dans une moindre mesure les métaux et les produits semi-finis en métaux, les produits pharmaceutiques de base, le papier et les produits en papier ainsi que les ordinateurs.

fr