  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Impact de la guerre en Iran Baisse du tourisme attendue cet été en Suisse

ATS

26.5.2026 - 11:59

Le conflit au Moyen-Orient aura des répercussions cet été sur le tourisme en Suisse, anticipe le KOF. Une baisse des nuitées, provenant presque exclusivement d'Asie, est attendue. Les perspectives pour l'hiver 2026/27 restent en revanche stables.

Moins de touristes asiatiques devraient visiter la Suisse cet été. Ici l'Horloge fleurie à Genève. (archive)
Moins de touristes asiatiques devraient visiter la Suisse cet été. Ici l'Horloge fleurie à Genève. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:59

26.05.2026, 12:03

L'hôtellerie suisse doit s'attendre pour la saison estivale à une baisse des nuitées de 1,6% par rapport à l'été 2025 à 24,8 millions, avertit le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) dans ses prévisions publiées mardi.

La baisse attendue provient presque exclusivement d'Asie. La guerre en Iran affecte en effet particulièrement les marchés lointains en raison des restrictions du trafic aérien. Confrontés à la hausse des coûts du kérosène et des billets d'avion, à l'instabilité des itinéraires et à la difficulté de planifier les voyages, les touristes asiatiques se rendront cet été moins souvent en Suisse.

Dans le détail, les nuitées en provenance d'Asie, hors Chine, devraient reculer de 10,0% à 1,5 million. Les nuitées en provenance de Chine devraient chuter davantage, de 25,7% à 400'000 nuitées.

Concernant le tourisme indigène, les pronostics sont plus favorables. Le KOF attend une petite hausse de 0,2% à 11,8 millions de nuitées cet été. Mais cela ne suffira pas à compenser les pertes des marchés lointains.

Pour les autres marchés, les nuitées en provenance d'Europe devraient légèrement reculer de 0,4% par rapport à la période estivale de 2025 à 6,7 millions. Les nuitées en provenance d'Amérique du Nord, à 2,7 millions, se maintiennent au niveau de l'année précédente.

L'hiver meilleur que l'été

Pour l'hiver 2026/27, la situation s'annonce plus stable avec 18,7 millions de nuitées, car la saison hivernale est davantage portée par les hôtes suisses. Les prévisions se situent ainsi au niveau de l'année précédente.

Dans le détail, les nuitées des hôtes suisses devraient légèrement augmenter de 0,2% pour atteindre 9,5 millions. Les nuitées en provenance d'Amérique du Nord devraient également quelque peu progresser, de 0,3% à 1,3 million, tandis que celles en provenance d'Europe devraient rester pratiquement inchangées à 5,6 millions (+0,1%).

En revanche, la hausse des tarifs aériens et la prudence des réservations ne laissent pas présager une reprise rapide des marchés lointains, qui devraient continuent de peser sur les résultats. Les nuitées en provenance d'Asie hors Chine sont attendues en recul de 3,4% à 700'000, tandis que celles en provenance de Chine, sont estimées à 200'000, soit un recul de 1,0%.

Si l'incertitude accrue concernant les voyages longue distance venait à s'atténuer, l'été 2027 pourrait s'avérer légèrement meilleur que 2026, avec 24,9 millions de nuitées (+0,4%). La reprise devrait alors être davantage portée par une augmentation des nuitées provenant des marchés lointains que par les visiteurs suisses ou européens.

L'institut BAK Economics abonde dans le même sens. Dans leurs prévisions publiées vendredi, les économistes tablent sur une baisse de 1,0% des nuitées hôtelières pour la saison estivale à 24,9 millions. Comme le KOF, ils mettent ce repli sur le compte d'une demande moindre de la clientèle en provenance des marchés lointains en raison de la guerre en Iran.

Les plus lus

La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Un document secret met le Conseil fédéral dans l'embarras
Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ?
Bruel ne chantera pas au Bellarena indoor festival à Fribourg
Gaël Monfils pardonne Hugo Gaston : «C'était dur pour lui de me finir»