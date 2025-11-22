Parmelin: «Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik»

Le conseiller fédéral Guy Parmelin espère une baisse des droits de douane américains sur les exportations suisses à partir de début décembre. «Nous sommes prêts», a déclaré le Vaudois à la radio alémanique SRF. Aux États-Unis, il faudra encore un peu de temps.

Guy Parmelin a rejeté les critiques selon lesquelles la Suisse aurait fait trop de concessions dans cet accord. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il y a une semaine, la Suisse et les États-Unis ont signé une déclaration d'intention commune visant à réduire les droits de douane américains de 39 à 15%. Pour Guy Parmelin, cet accord n'est pas «un triomphe». «Toutefois, nous avons désormais clarifié la situation et c'est bon pour la stabilité», a déclaré le conseiller fédéral.

«Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik», a déclaré le ministre de l'économie, rappelant aussi l'importance des États-Unis pour la Suisse. Pour un petit pays orienté vers l'exportation et comptant seulement neuf millions d'habitants, il était «absolument nécessaire» de faire cela.

Une déclaration d'intention

Le Vaudois a rejeté les critiques selon lesquelles la Suisse aurait fait trop de concessions dans cet accord. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une déclaration d'intention. «Il faut maintenant négocier», a déclaré le conseiller fédéral, qui a rappelé que la Suisse pouvait également exiger certaines choses. Elle peut par exemple demander davantage d'exceptions en matière de droits de douane. Tout cela fera partie des négociations futures.

Guy Parmelin a également démenti une nouvelle fois les soupçons selon lesquels des entrepreneurs suisses auraient eu accès à des informations confidentielles telles que le projet d'accord. «Je tiens à préciser qu'ils n'ont jamais reçu de document secret ou confidentiel», a déclaré le ministre de l'économie. Le Conseil fédéral est et reste seul compétent pour les négociations. Avant leur rencontre avec Donald Trump, les chefs d'entreprise n'ont reçu que des statistiques publiques et ont été informés de l'état d'avancement des discussions avec les États-Unis.