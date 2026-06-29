Au Tessin, après la fermeture de la dernière usine de chaussures Bally, le sursis provisoire accordé à l'ancien fabricant suisse de chaussures de luxe suscite des inquiétudes quant à l'avenir des emplois. Les responsables politiques se mobilisent désormais eux aussi.

Fondée en 1851 à Schönenwerd (SO), Bally est l'une des plus anciennes marques de chaussures suisses. Elle a transféré son siège au Tessin en 2000. (Archives)

L'endettement serait estimé à environ 20 millions de francs, selon le site internet du plus grand syndicat tessinois, l"Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese» (OCST). En mai encore, un plan social avait été conclu après l'annonce de 27 licenciements prévus pour fin août. Il apparaît aujourd'hui que ces promesses étaient sans fondement. Il y a deux ans, le site tessinois employait encore environ 250 personnes.

Le syndicat craint désormais la suppression des bureaux administratifs, qui devaient rester en activité après la fermeture de l'usine. Une centaine de personnes y travaillaient. Sollicitée, Bally n'a répondu que par un message automatique confirmant la réception de notre e-mail.

Sur le même thème Patrimoine culturel Le patrimoine Bally placé sous protection par le canton de Soleure

Demande adressée au Conseil d'État

L'OCST n'est pas le seul à s'inquiéter de cette situation: deux membres du Grand Conseil tessinois ont également interpellé le Conseil d'État. Les députés du Parti du Centre d'"Avanti con Ticino & Lavoro» veulent notamment savoir si le canton, les communes ou d'autres collectivités publiques figurent parmi les créanciers de Bally.

Ils demandent aussi si le gouvernement connaît d'autres entreprises importantes confrontées à des difficultés comparables et quelles mesures pourraient prévenir de tels cas, notamment lorsque les propriétaires sont étrangers et «sans lien étroit avec le territoire».

Une histoire entrepreneuriale

Bally a été fondée en 1851 à Schönenwerd (SO) par Carl Franz Bally et son frère Fritz au sein de la fabrique de rubans élastiques Bally & Co. Carl Franz Bally reprend seul l'entreprise en 1854 sous le nom de C.F. Bally. Trois ans plus tard, les premières chaussures sont exportées vers l'Amérique du Sud, marquant le début de son expansion internationale.

En 1999, Bally est vendue au fonds texan Texas Pacific Group, qui cesse la production à Schönenwerd en 2000 et transfère le siège à Caslano (TI). En 2024, l'entreprise est reprise par la société américaine Regent, entraînant de nouvelles restructurations.