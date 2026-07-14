Bank of America (BofA) a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes au 2e trimestre. L'établissement a lui aussi tiré profit de la hausse dans les activités de marché, dans la gestion d'actifs et, surtout, dans la banque de financement et d'investissement.

«L'équipe a réalisé l'un des trimestres les plus solides de notre histoire, avec un bénéfice net par action en hausse de 34% sur un an», a commenté Brian Moynihan, patron de la banque américaine, cité dans un communiqué. Selon lui, les consommateurs et les entreprises ont été «résilients» dans un «environnement économique sain».

Au deuxième trimestre, la banque a engrangé un chiffre d'affaires de 31,56 milliards de dollars (+15% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 8,75 milliards de dollars, contre 6,88 milliards un an plus tôt. Les analystes consultés pour le consensus de Factset attendaient respectivement 30,78 et 8,20 milliards de dollars.

Rapporté par action, le bénéfice net ressort à 1,21 dollar contre 0,90 dollar un an plus tôt et un consensus de 1,12 dollar. La banque a expliqué ces performances trimestrielles par un regain des revenus nets d'intérêts (NII) – différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers – et par un essor des commissions que ce soit dans le courtage, la gestion d'actifs ou le conseil dans la banque d'investissement.

En banque de détail, BofA a relevé que le niveau moyen des dépôts – qui atteint 957 milliards de dollars – dépassait de 33% celui du quatrième trimestre 2019, soit juste avant la pandémie. Dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% sous l'effet d'un bond de 19%, à 4,4 milliards de dollars, des commissions perçues dans la seule gestion d'actifs.

L'évolution des marchés a en effet attiré davantage d'investisseurs et généré une hausse des transactions des clients et, donc, des commissions perçues. A l'instar de ses concurrentes, la banque a profité des levées de fonds par les entreprises sur les marchés (augmentations de capital, cotations, etc). Son chiffre d'affaires a progressé de 50% à 2,1 milliards de dollars. Le trimestre a notamment vu la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée dans le monde: SpaceX, qui a levé 75 milliards de dollars le 12 juin. Bank of America faisait partie des conseils.

Les activités de marchés n'ont pas été en reste avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 33% sur un an à 7,1 milliards de dollars, stimulées par les opérations sur actions (+70%). Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Bank of America reculait de 0,39%.