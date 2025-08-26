  1. Clients Privés
Banques Banque Migros: rentabilité émoussée au premier semestre

ATS

26.8.2025 - 07:39

La Banque Migros a vu sa rentabilité s'éroder sur les six premiers mois de l'année, nonobstant des recettes pratiquement stables en comparaison annuelle.

La Banque Migros attribue l'accès de faiblesse semestriel à la baisse des taux d'intérêts. Les charges d'exploitation ont toutefois aussi pris l'ascenseur. (archives)
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 07:39

26.08.2025, 07:44

L'établissement attribue le phénomène à la baisse des taux d'intérêts. Les charges d'exploitation ont toutefois aussi pris l'ascenseur.

Le produit d'exploitation s'est marginalement affaissé de 0,7% à 400 millions de francs, quand les charges afférentes ont enflé de 11,2% à 222 millions. Le résultat opérationnel a ainsi chu de 13,3% à 162 millions et le bénéfice net a suivi la même trajectoire à 133 millions, égraine le compte-rendu à mi-parcours diffusé mardi.

Dans le détail, le coeur de métier dans les opérations d'intérêt a livré un résultat net amoindri de 3,5% à 290,8 millions. Les opérations de commissions et prestations de services ont en revanche accru leur contribution de 4,9 à 61,3 millions et celles de négoce de 7,9% à 38,2 millions.

La somme du bilan s'est enrobée de 1,5% à 61,81 milliards. Le volume de prêts à la clientèle a gagné 1,8% à 51,48 milliards et celui des dépôts 1,0% à 46,18 milliards.

L'établissement ne livre aucune indication quant à la suite de la marche de ses affaires.

