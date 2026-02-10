  1. Clients Privés
Banques Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

ATS

10.2.2026 - 10:56

La banque britannique Barclays a vu son bénéfice net progresser de 16% à 6,2 milliards de livres (6,5 milliards en francs) en 2025, dopé notamment par sa banque d'investissement, et annonce d'importantes redistributions aux actionnaires dans les années qui viennent.

ATS

Keystone-SDA

10.02.2026, 10:56

10.02.2026, 11:23

«Nos progrès au cours des deux dernières années constituent une base solide pour offrir davantage à nos clients, nos partenaires et nos actionnaires», a assuré mardi dans un communiqué le directeur général C. S. Venkatakrishnan, promettant «plus de 15 milliards en distributions de capital aux actionnaires entre 2026 et 2028».

Les marchés financiers ont connu des mouvements de grande ampleur depuis le début du second mandat du président américain Donald Trump, montant ou descendant, parfois violemment, au gré de ses annonces sur les droits de douane – ce qui s'est traduit par un volume de transactions supérieur à la normale.

Cela a contribué à doper les résultats de Barclays, dont la banque d'investissement affiche un bénéfice net en hausse de 23% à 3,1 milliards de livres.

«Barclays affiche une solide performance, dépassant les attentes (du marché) en matière de bénéfices, démontrant une position en capital plus solide et relevant ses objectifs à plus long terme au?delà des prévisions du marché», résume Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le titre de Barclays à la Bourse de Londres progressait de plus de 1,6% mardi vers 09H30 GMT.

Pour autant «des lacunes subsistent dans la stratégie» de la banque, nuance Max Harper, analyste chez Third Bridge, qui voit une «occasion manquée pour Barclays» dans l'annonce lundi par sa concurrente NatWest de l'acquisition d'Evelyn Partners, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni.

L'analyste dénote «la relative faiblesse» de Barclays en gestion de patrimoine au Royaume-Uni, un domaine où «une initiative audacieuse aurait pu générer une croissance rapide».

