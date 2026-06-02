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Chocolat Barry Callebaut détaille son programme de relance

ATS

2.6.2026 - 07:28

Le négociant et transformateur de produits cacaotés Barry Callebaut a précisé mardi son nouveau programme de relance, dans le cadre duquel il veut se concentrer sur ses «fondamentaux» et le marché «premium». De nouveaux objectifs financiers ont été détaillés.

Le chocolatier Barry Callebaut a détaillé ses nouveaux objectifs financiers. (archive)
Le chocolatier Barry Callebaut a détaillé ses nouveaux objectifs financiers. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 07:28

02.06.2026, 07:34

Dans le cadre de ce programme baptisé «Focus for Growth», l'entreprise zurichoise vise à moyen terme une croissance de 2% à 4% des volumes, une progression du résultat opérationnel (Ebit) récurrent entre 5% et 9% hors effets des devises et une progression supérieure à 10% du bénéfice récurrent avant impôts, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Barry Callebaut compte également générer un flux de trésorerie disponible de 300 à 400 millions de francs, effectuer des dépenses d'investissement de 300-350 millions par an et enregistrer un rendement des capitaux investis de 11-13%. Le rapport entre la dette nette et le résultat brut d'exploitation (Ebitda) récurrent doit quant à lui être inférieur à 2.

L'entreprise a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice décalé 2025/2026. La direction table toujours sur une contraction des volumes de 1% à 3%, avec toutefois une croissance au second semestre. L'Ebit récurrent doit quant à lui baisser autour de 15% hors effets de changes. Ces projections dépendent cependant de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, a averti Barry Callebaut.

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