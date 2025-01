Le négociant de cacao et chocolatier Barry Callebaut a vu ses volumes de vente reculer de 2,7% à 565 milliers de tonnes au premier trimestre de son exercice décalé 2024/25. Les prévisions de résultat opérationnel (Ebit) sont confirmées pour l'ensemble de l'année.

Un emprunt de 300 millions a été émis pour faire face à l'impact de la hausse des prix du cacao sur les liquidités de l'entreprise. ATS

L'environnement de marché a été très difficile et volatile, et la demande à court terme des clients et des consommateurs en a souffert, explique mercredi la société zurichoise. Cela s'explique entre autre par l'explosion de plus de 70% des prix du cacao sur un an.

Par conséquent, Barry Callebaut a relevé ses prix de vente et le chiffre d'affaires a augmenté de 53,9% pour atteindre 3,45 milliards de francs. A taux de change constants, la hausse s'élève à 63,1% sur un an.

Si les recettes sont plus élevées qu'attendu, les volumes sont en dessous des prévisions du marché. Le consensus AWP tablait sur des recettes de 2,88 milliards de francs tandis que les volumes étaient attendu à 571 milliers de tonnes.

Un emprunt de 300 millions a été émis pour faire face à l'impact de la hausse des prix du cacao sur les liquidités de l'entreprise.

En outre, des avancées ont été réalisées dans la mise en oeuvre du programme de restructuration lancé en début d'année dernière, prévoyant la suppression de quelque 2500 collaborateurs à travers le monde pour une réduction d'un quart de milliard de francs de sa base de coûts annuelle. Ainsi les plans sociaux sont terminés en Belgique.

Pour l'ensemble de l'année, Barry table sur une baisse des volumes de vente de moins de 5%. A taux de change constant, l'Ebit récurrent est attendu en hausse à deux chiffres.