Alimentation Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

ATS

13.11.2025 - 12:32

Barry Callebaut poursuit son expansion en Amérique du Nord, avec l'ouverture d'un troisième site de production au Canada.

Barry Callebaut ouvre une nouvelle usine au Canada. (archive)
Barry Callebaut ouvre une nouvelle usine au Canada. (archive)
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 12:32

13.11.2025, 13:01

L'usine, située à Brantford, dans la province de l'Ontario, a nécessité un investissement de 104 millions de dollars (83 millions de francs au cours actuel), précise jeudi le fabricant zurichois de produits à base de cacao.

L'installation est dotée de lignes de production pour le moulage de liquides, le chocolat liquide et le moulage industriel pour une vaste gamme d'applications. Le site vient s'ajouter aux usines de Chatham, également dans l'Ontario, et de Saint-Hyacinthe, au Québec.

