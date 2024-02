Le chocolatier industriel Barry Callebaut pourrait supprimer jusqu'à 2500 postes, ce qui représenterait près de 20% de ses effectifs, dans un délai de 18 mois, a indiqué le directeur général Peter Feld dans un entretien au journal allemand Handelsblatt paru lundi.

«Nous avons omis par le passé d'évaluer régulièrement notre positionnement pour l'avenir», a insisté le patron, qui a pris les commandes de la société en avril 2023.

En septembre 2023, Barry Callebaut avait annoncé un programme d'investissement, avec au menu d'importantes économies et une refonte de la direction, qui est passée de neuf à six membres. Baptisé «BC Next Level», le programme comprend un investissement net 500 millions de francs dans les «domaines les plus importants pour les clients»: innovation, service, durabilité et qualité des produits. Il doit également générer 250 millions d'économies, avait indiqué l'entreprise.

Ce montant représente des économies de coûts de 15%, a confirmé à l'agence AWP un porte-parole de la firme. Pour Peter Feld, ces mesures «pourraient représenter la réduction de 2500 postes au niveau mondial». «L'objectif est de réduire la complexité et de supprimer des doublons et des structures inefficaces», a-t-il précisé, ajoutant être en dialogue avec les partenaires sociaux.

Selon l'agence Belga, ces mesures pourraient se traduire par 900 postes élagués en Europe, dont plus de la moitié en Belgique ou le groupe compte une usine à Wieze et une autre à Hal. Le premier site pourrait perdre 310 salariés et le second 210.

A la Bourse suisse, l'action Barry Callebaut reculait de 1,1% à 1305 francs, dans un indice élargi SPI stable vers 14h25.

