  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En 2024/25 Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix

ATS

5.11.2025 - 08:02

Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires progresser lors de l'exercice annuel décalé 2024/25 (clos fin août), malgré un repli des volumes.

Les volumes écoulés par Barry Callebaut se sont inscrits en creux en 2024/25. (archive)
Les volumes écoulés par Barry Callebaut se sont inscrits en creux en 2024/25. (archive)
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 08:02

05.11.2025, 08:04

Les recettes se sont inscrites en hausse de 42,4% à 14,79 milliards de francs, portées par des hausses de prix, indique mercredi le transformateur et négociant de produits cacaotés.

Les volumes de ventes ont reculé de 6,8% à 2,13 millions de tonnes. Global chocolate a essuyé un repli de 5,3% des volumes, tandis que Global Cocoa a vu les volumes chuter de 12,8%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 42,4% à 635,1 millions, et l'Ebit récurrent est resté stable (-0,1%) à 703,4 millions de francs.

Le bénéfice net est ressorti à 188,4 millions, en baisse de 1,3% sur un an. Hors effet de change, il a toutefois progressé de 7,2%. Le bénéfice net récurrent a chuté de 40,2%, ou de 35,9% en monnaies locales, à 249,6 millions. Cela s'explique par la réduction des volumes et par des investissements.

Le dividende pour les actionnaires est proposé à 29,00 francs par titre.

Les chiffres correspondent aux projections des analystes du consensus AWP.

L'entreprise prévoit un retour à la croissance, s'attendant à un environnement sous pression au premier semestre de l'exercice en cours et à une amélioration au deuxième.

Les plus lus

Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !
Dérive fiscale : les Suisses paient des milliards de francs d’impôts en trop !
«Les démocrates fument Donald Trump» - Le président américain dans la tourmente
Victorieux à New York, Mamdani a la recette pour «vaincre» Trump
Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine
«Elle nous hante tout le temps» - Ils parlent de l’horreur du 13 novembre 2015