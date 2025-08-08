  1. Clients Privés
Petrobras Bénéfice net de 4,7 milliards de dollars au 2e trimestre

ATS

8.8.2025 - 07:54

Petrobras, le géant brésilien de l'énergie, a annoncé jeudi soir une forte hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre 2025, contre des pertes nettes lors de la même période l'an dernier.

Petrobras a augmenté ses bénéfices au deuxième trimestre 2025. Ici, une plateforme pétrolière de la compagnie brésilienne au large de Rio. (archive)
Petrobras a augmenté ses bénéfices au deuxième trimestre 2025. Ici, une plateforme pétrolière de la compagnie brésilienne au large de Rio. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 07:54

08.08.2025, 08:04

Le bénéfice net de la compagnie pétrolière publique brésilienne s'est élevé à 4,734 milliards de dollars (26,652 milliards de reais) entre avril et juin, contre une baisse de 468,7 millions de dollars sur la même période en 2024.

Selon le communiqué de Petrobas, la performance financière a été en partie stimulée par l'augmentation de la production pétrolière.

Sa présidente, Magda Chambriard, a salué d'"excellents» résultats d'exploitation, avec une production quotidienne de 2,3 millions de barils de pétrole brut au deuxième trimestre, soit une hausse de 5% par rapport au premier trimestre et de 8% par rapport à la même période l'an dernier, selon un communiqué.

L'entreprise a réussi à augmenter ses volumes de gaz et de pétrole grâce à de nouveaux systèmes de production et à une plus grande «efficacité», «ce qui s'est reflété positivement dans les résultats financiers», a déclaré le directeur administratif et financier Fernando Melgarejo, cité dans le texte.

Petrobras avait annoncé un bénéfice net de 6 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 48,5% par rapport à la même période en 2024.

La compagnie pétrolière attend une licence de l'organisme public de surveillance environnementale pour commencer des forages exploratoires sur une zone d'environ 350.000 kilomètres carrés près de l'embouchure du fleuve Amazone, dans le nord du Brésil.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva est favorable à ce mégaprojet pétrolier, arguant que la transition énergétique nécessite des revenus considérables pour le financer.

Il essuie cependant les critiques des organisations environnementales, à quelques mois de la tenue de la COP30, la conférence sur le climat qui se tiendra au Brésil en novembre à Belém, en Amazonie.

Petrobras a également annoncé ce jeudi avoir approuvé le versement de dividendes aux actionnaires de 8,66 milliards de reais (1,585 milliard de dollars au taux de change actuel), à titre d'avance sur la rémunération de l'exercice 2025.

