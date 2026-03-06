  1. Clients Privés
Lufthansa Bénéfice net en baisse et incertitude au Moyen-Orient

ATS

6.3.2026 - 08:26

Lufthansa a averti d'une «incertitude accrue» en 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient, après avoir fait part de revenus record l'an passé. Le bénéfice net du propriétaire allemand de Swiss et premier groupe de transport aérien européen a cependant fléchi.

En 2025, le résultat net du groupe Lufthansa a diminué de 4% pour s'établir à 1,34 milliard d'euros (archives).
En 2025, le résultat net du groupe Lufthansa a diminué de 4% pour s'établir à 1,34 milliard d'euros (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 08:26

06.03.2026, 08:29

«L'évolution de la situation au Moyen-Orient et ses conséquences géopolitiques pour l'économie mondiale accroissent l'incertitude des prévisions à moyen et long terme», a estimé vendrdi dans un communiqué Lufthansa.

«La forte concentration des flux de trafic mondiaux via les hubs du Golfe constitue un talon d'Achille géopolitique de plus en plus préoccupant», a ajouté le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, cité dans le communiqué.

Pour l'année 2026, Lufthansa s'attend à un chiffre d'affaires et à un résultat d'exploitation ajusté (EBIT) en hausse notamment grâce à un accroissement des capacités sur les vols long courrier, dont la demande a «fortement augmenté» depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

En 2025, le résultat net du groupe a diminué de 4% pour s'établir à 1,34 milliard d'euros (à peine moins en francs), un niveau légèrement inférieur à ce qu'avaient prévu les analystes de la plateforme Factset (1,38 milliard).

L'Ebit a en revanche bondi de 19% à 1,96 milliards, au-dessus des attentes.

Le chiffre d'affaires a également atteint un plus haut historique de 39,6 milliards grâce à une augmentation du volume de passagers et de ses capacités.

L'intégration d'ITA Airways, compagnie aérienne italienne dans laquelle Lufthansa a fait une entrée au capital début 2025, a contribué à hauteur de 90 millions au résultat d'exploitation du groupe.

La compagnie principale de l'entreprise allemande, Lufthansa Airlines, a retrouvé la rentabilité en 2025, après une perte nette l'année précédente, signe selon le groupe que le programme de redressement commence à porter ses fruits.

Pour renforcer sa rentabilité, l'entreprise a annoncé fin septembre supprimer 4000 postes d'ici à 2030, essentiellement en Allemagne.

