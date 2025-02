Interparfums a annoncé mercredi un bénéfice net 2024 en hausse de 10%, à 129,9 millions d'euros (121,9 millions de francs), avec une marge opérationnelle de plus de 20% sur l'exercice, grâce notamment à des hausses de prix, selon un communiqué.

Interparfums avait annoncé précédemment viser 910 à 930 millions d'euros de ventes en 2025. ATS

Keystone-SDA, afp ATS

«Les hausses modérées de prix de facturation pratiquées en début d'année 2022 et 2023 ont permis de limiter l'impact des augmentations de prix des matières premières et des coûts de conditionnement, et ainsi de maintenir en 2024, comme en 2023, un taux de marge brute élevé», indique l'entreprise.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, progresse aussi de 10% à 880,5 millions d'euros, une croissance «essentiellement portée par les parfums Lacoste, dans une première année consacrée à la reprise de la distribution et au relancement de la marque», selon le PDG Philippe Benacin.

«En 2025, nous comptons bien poursuivre notre croissance sur la base d'un objectif de chiffre d'affaires désormais compris entre 930 et 935 millions, qui tient compte de l'appréciation récente du dollar américain», annonce le dirigeant cité dans le communiqué.

Interparfums avait annoncé précédemment viser 910 à 930 millions d'euros de ventes en 2025.

«Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires, nous entendons néanmoins, comme les années passées, maintenir un niveau de profitabilité élevée cette année», assure pour sa part le directeur général délégué Philippe Santi, également cité dans le communiqué.

En 2025, «nous allons poursuivre notre stratégie de développement à moyen et long terme en consacrant les dépenses nécessaires à la croissance de chacune de nos marques», poursuit le directeur général délégué du groupe qui exploite notamment les marques Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste et Coach.

Un dividende de 1,15 euro par action sera proposé lors de l'assemblée générale, en hausse de 10% par rapport à l'année d'avant, ainsi que l'attribution aux actionnaires de la société d'une action gratuite pour dix actions détenues.