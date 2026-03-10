  1. Clients Privés
Jouets Bénéfice net record pour Lego en 2025, année «fantastique»

ATS

10.3.2026 - 10:18

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mardi des ventes et des bénéfices records pour son exercice 2025, une année «fantastique» selon son patron, malgré un environnement instable.

Lego a vu son bénéfice net bondir l'an passé de 21% au regard de 2024, alors que ses ventes ont crû de 12% (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 10:18

10.03.2026, 10:42

Le groupe a dégagé l'an passé un bénéfice net en hausse de 21%, à 16,71 milliards de couronnes (2,22 milliards d'euros), le plus important jamais enregistré. Son chiffre d'affaires a bondi de 12% à 83,53 milliards de couronnes (11,18 milliards d'euros).

«Je ne dirais pas que la volatilité et tout ce qui se passe (dans le monde, ndlr) n'a aucun impact sur nous, mais je pense que nous avons une dynamique telle que nous gagnons des parts de marché d'une manière qui nous permet de croître malgré tout», a dit le directeur général de Lego, Niels Christiansen, dans un entretien à l'AFP.

