Economie Bilan «très positif» pour la 16e édition du salon Agrovina

ATS

30.1.2026 - 11:10

Le salon Agrovina, qui s'est tenu cette semaine à Martigny Expo (VS), tire un bilan «très positif» de sa 16e édition. L'événement biennal dédié à l'arboriculture, l'oenologie et la viticulture a affiché une fréquentation de 13'800 visiteurs.

Parmi les événements qui ont animé l'édition 2026 d'Agrovina, la présentation en avant-première de sept nouveaux cépages résistants aux maladies fongiques.
Parmi les événements qui ont animé l'édition 2026 d'Agrovina, la présentation en avant-première de sept nouveaux cépages résistants aux maladies fongiques.
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 11:10

30.01.2026, 12:01

«Salon unique en Suisse dans ces secteurs, Agrovina a réuni 189 exposants et attiré des visiteurs provenant de toute la Suisse, mais également de France et d'Italie voisine, confirmant son rayonnement international et son rôle de plateforme de référence au coeur de l'arc alpin», se réjouissent les organisateurs dans un communiqué vendredi.

Le salon s'est tenu de mercredi à vendredi. Y ont notamment été présentés en avant-première sept nouveaux cépages résistants aux maladies fongiques, qui viennent d'être homologués. La prochaine édition se tiendra du 25 au 27 janvier 2028, toujours dans la cité du Coude du Rhône.

