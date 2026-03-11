  1. Clients Privés
Energie BKW pénalisé par la météo en 2025

ATS

11.3.2026 - 07:32

Le fournisseur d'électricité bernois BKW a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net diminuer au cours de l'exercice 2025. La baisse de la production d'électricité hydraulique et éolienne, due aux conditions météorologiques, a fortement pesé sur les résultats.

Les actionnaires de BKW n'auront pas à subir les conséquences d'une performance 2025 en repli, le conseil d'administration de l'énergéticien bernois leur proposant une augmentation du dividende (archives).
Les actionnaires de BKW n'auront pas à subir les conséquences d'une performance 2025 en repli, le conseil d'administration de l'énergéticien bernois leur proposant une augmentation du dividende (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:32

11.03.2026, 07:33

En 2025, le chiffre d'affaires de BKW a diminué de 4,8% par rapport à l'année précédente à 4,5 milliards de francs, annonce mardi dans un communiqué l'énergéticien basé à Berne.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est élevé à 674,6 millions, en baisse de 14,6% sur un an. Suite à une correction de valeur liée à l'investissement dans la centrale thermique au charbon de Wilhelmshaven en Allemagne, l'Ebit s'est inscrit à 561,0 millions.

Ce recul s'explique par des volumes de production d'électricité inférieurs à la moyenne pour ce qui est de l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, dus aux conditions météorologiques.

Au final, le bénéfice net s'affiche à 387,9 millions, contre 647,5 millions un an plus tôt. En janvier, BKW avait déjà communiqué un avertissement sur ses résultats opérationnels pour 2025. Les analystes s'attendaient par conséquent à une chute significative du bénéfice net.

Les recettes présentées ratent le coche des attentes des analystes consultés par AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 4,76 milliards de francs. En revanche, l'Ebit, estimé à 553 millions, et le bénéfice net, attendu à 383 millions, dépassent les estimations.

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle, le conseil d'administration proposera aux actionnaires une augmentation du dividende de 10 centimes, le portant à 3,80 francs par action.

Pour l'exercice en cours, la direction anticipe de solides résultats. Elle a confirmé ses prévisions d'Ebit, situées entre 650 et 750 millions de francs.

