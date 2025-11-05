  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Automobile BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

ATS

5.11.2025 - 08:11

Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi avoir plus que triplé son bénéfice net au troisième trimestre.

La rentabilité de la marque bavaroise avait souffert sur la base de comparaison d'un vaste rappel de véhicules en raison de composants défectueux. (archive)
La rentabilité de la marque bavaroise avait souffert sur la base de comparaison d'un vaste rappel de véhicules en raison de composants défectueux. (archive)
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 08:11

05.11.2025, 08:26

La performance a été soutenue par une hausse de ses livraisons, qui se sont maintenues aux Etats-Unis malgré les droits de douane, après une chute drastique du résultat l'an dernier due à un rappel massif de véhicules.

Entre juillet et septembre, le groupe sis à Munich a dégagé un résultat net de 1,70 milliard d'euros (1,58 milliard de francs), en hausse de 256,5% sur un an, a indiqué BMW dans un communiqué. Le rebond du bénéfice s'explique notamment par un effet de base: le bénéfice de l'an dernier à la même période ayant été lourdement impacté par le rappel de véhicules dû à des composants défectueux.

Au troisième trimestre de cette année, le groupe de Munich a profité d'une hausse de 9% de ses livraisons mondiales, largement au-dessus de celles de ses concurrents nationaux Volksagen (+1%) et Mercedes-Benz (-12%), affectés par la chute de leurs livraisons en Chine et aux Etats-Unis.

Les constructeurs européens ont subi la hausse des droits de douane américains sur les voitures fabriquées en Europe décidée par le président Donald Trump, d'abord à 27,5% en avril, puis ramenée à 15% à partir d'août, contre seulement 2,5% précédemment.

Toutefois, BMW possède sa plus grande usine au monde en Caroline du Sud, d'où il produit la moitié des véhicules à destination des Etats-Unis, contrairement aux marques Porsche et Audi, du groupe Volkswagen, qui ne disposent d'aucun site dans le pays. La firme bavaroise a vu ses livraisons outre-Atlantique augmenter d'un quart sur un an.

Les droits de douane américains ont tout de même pesé sur sa marge opérationnelle. Les dépenses liées à leur hausse ont eu un impact de 1,75 point de pourcentage au troisième trimestre, indique le communiqué. Cette marge a atteint 5,2% au troisième trimestre, encore loin de celles des années 2024 (6,3%) et 2023 (10%).

Comme ses concurrents nationaux, BMW souffre de la concurrence accrue des constructeurs chinois, notamment en Chine, où il réalisait un tiers de ses ventes l'an dernier, contre seulement un quart ce trimestre. Cette concurrence a engendré des mesures financières pour «renforcer la rentabilité des concessionnaires sur le marché chinois difficile», explique le communiqué.

Dans ce contexte, le constructeur avait révisé début octobre ses prévisions à la baisse, prévoyant une marge opérationnelle dans le segment automobile entre 5 et 6%, contre 5 à 7% visés auparavant.

Les plus lus

«Les démocrates fument Donald Trump» - Le président américain dans la tourmente
Dérive fiscale : les Suisses paient des milliards de francs d’impôts en trop !
Cadavre coupé en deux : une habitante de Sainte-Croix arrêtée
Tarifs douaniers : Trump a parlé affaires avec de «hauts représentants» suisses
Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !
Des larmes et une grosse inquiétude après le tacle de Diaz sur Hakimi