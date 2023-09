Antoine Martin rejoint la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS). Il a été nommé vendredi par le Conseil fédéral et succèdera à Andréa Maechler le 1er janvier 2024.

Originaire de Froideville (VD), Antoine Martin, 54 ans, travaille actuellement à la Federal Reserve Bank de New York. Il connaît les tenants et les aboutissants des activités d'une banque centrale et bénéficie de connaissances approfondies de la politique monétaire.

Andréa Maechler a quitté ses fonctions le 30 juin 2023 pour reprendre le poste de directrice générale adjointe de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle en septembre 2023.

ATS