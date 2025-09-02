Le spécialiste du placement privé Partners Group a vu son bénéfice net bondir sur les six premiers mois de l'année. Il a pris 14% sur un an à 578 millions de francs, indique mardi la société zougoise.

Partners Group a expliqué le rebond du bénéfice net semestriel par la forte hausse des commissions à la performance (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le rebond du bénéfice s'explique par la forte hausse des commissions à la performance. En effet, ces dernières ont quasiment doublé sur un an à 314 millions de francs et pèsent pour désormais 27% du chiffre d'affaires. Les frais de gestion n'ont de leur côté enflé que de 5% à 854 millions. Dans l'ensemble les recettes se sont inscrites en hausse de 20% à 1,17 milliard de francs.

Les coûts opérationnels ont enflé d'un quart à 435 millions de francs. Le résultat d'exploitation est ressorti à 733 millions, en hausse de 17% sur un an. Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus d'analystes consultés par AWP. Les commissions de performance sont supérieures aux attentes.

Les actifs sous gestion (AuM) ont enflé de 17% à 174 milliards de dollars. En francs suisses, la croissance avoisine les 8% sur un an,

Dans ses perspectives, le groupe zougois confirme s'attendre à une demande d'actifs des clients de 22 à 27 milliards de dollars en 2025, auquel s'ajoute la contribution de l'acquisition d'Empira, à hauteur de 4 milliards. Les commissions de performance devraient quant à elles peser pour 25 à 40% des recettes.