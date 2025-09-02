  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Economie Bond du bénéfice semestriel pour Partners Group

ATS

2.9.2025 - 07:53

Le spécialiste du placement privé Partners Group a vu son bénéfice net bondir sur les six premiers mois de l'année. Il a pris 14% sur un an à 578 millions de francs, indique mardi la société zougoise.

Partners Group a expliqué le rebond du bénéfice net semestriel par la forte hausse des commissions à la performance (archives).
Partners Group a expliqué le rebond du bénéfice net semestriel par la forte hausse des commissions à la performance (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 07:53

02.09.2025, 07:57

Le rebond du bénéfice s'explique par la forte hausse des commissions à la performance. En effet, ces dernières ont quasiment doublé sur un an à 314 millions de francs et pèsent pour désormais 27% du chiffre d'affaires. Les frais de gestion n'ont de leur côté enflé que de 5% à 854 millions. Dans l'ensemble les recettes se sont inscrites en hausse de 20% à 1,17 milliard de francs.

Les coûts opérationnels ont enflé d'un quart à 435 millions de francs. Le résultat d'exploitation est ressorti à 733 millions, en hausse de 17% sur un an. Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus d'analystes consultés par AWP. Les commissions de performance sont supérieures aux attentes.

Les actifs sous gestion (AuM) ont enflé de 17% à 174 milliards de dollars. En francs suisses, la croissance avoisine les 8% sur un an,

Dans ses perspectives, le groupe zougois confirme s'attendre à une demande d'actifs des clients de 22 à 27 milliards de dollars en 2025, auquel s'ajoute la contribution de l'acquisition d'Empira, à hauteur de 4 milliards. Les commissions de performance devraient quant à elles peser pour 25 à 40% des recettes.

Les plus lus

Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
Une ancienne gloire du football brésilien reste derrière les barreaux
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé