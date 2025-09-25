  1. Clients Privés
3% de ses effectifs Bosch va supprimer 13'000 emplois d'ici 2030

ATS

25.9.2025 - 17:09

Le premier équipementier automobile mondial Bosch a annoncé jeudi 13'000 nouvelles suppressions d'emplois d'ici 2030. La coupe vise pour l'essentiel les activités en Allemagne, face aux difficultés du secteur en Europe, du fait de la concurrence chinoise notamment.

Bosch a annoncé 13'000 nouvelles suppressions d'emplois d'ici 2030. (archive)
Bosch a annoncé 13'000 nouvelles suppressions d'emplois d'ici 2030. (archive)
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 17:09

25.09.2025, 17:16

Près de 3% des effectifs mondiaux sont concernés par ce plan, qui touche une division majeure devant réduire ses coûts de 2,5 milliards d'euros par an afin de sauvegarder sa compétitivité, a indiqué le groupe. La restructuration, qui concerne près de 10% des effectifs du groupe en Allemagne, va toucher plusieurs implantations et le siège de Suttgart (sud-ouest). Elles viennent en complément des 9000 suppressions postes déjà annoncés depuis 2024, dont la moitié a été réalisée.

Restructuration. Bosch engage une nouvelle vague de suppressions d'emplois

RestructurationBosch engage une nouvelle vague de suppressions d'emplois

Les constructeurs et fournisseurs automobiles en Allemagne subissent la baisse de la demande mondiale, l'augmentation des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains. Selon le directeur du personnel de Bosch, Stefan Grosch, «nous évoluons dans un environnement de défis énormes» avec une production automobile mondiale qui «reste atone» et un secteur en pleine mutation en Europe «avec l'électromobilité et la conduite automatisée qui prend du retard».

Ces secteurs progressent plus lentement sur le Vieux Continent qu'en Chine et aux États-Unis, où ils bénéficient de plus d'incitations. Dans la branche motorisation de Bosch, particulièrement touchée, «il y a d'importantes surcapacités et la pression des prix est forte, surtout venant d'Asie», a en outre expliqué Thomas Pauer, responsable de cette division.

L'autre segment centré sur la propulsion électrique souffre aussi de surcapacités en tournant au ralenti et ce «tant que la fin de (la commercialisation des) moteurs thermiques en 2035 n'est pas confirmée» au niveau européen, résume son responsable Marco Zehe. Malgré les mesures annoncées jeudi, «l'Allemagne et l'Europe restent centrales pour Bosch», a martelé M. Grosch.

D'autres grands équipementiers allemands, Continental, ZF et Schaeffler, ont également annoncé des milliers de suppressions de postes ces derniers mois dans le monde. De même chez leurs grands clients allemands: le premier constructeur automobile européen, Volkswagen, prévoit 35.000 postes en moins en Allemagne, le géant des poids-lourds Daimler Truck 5000.

