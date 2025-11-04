  1. Clients Privés
Hydrocarbures BP: bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre

ATS

4.11.2025 - 11:30

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi un bénéfice en forte hausse au troisième trimestre, en dépit de la baisse des cours, se disant satisfait de l'avancée du plan de redressement annoncé en début d'année.

BP avait annoncé en début d'année un plan de redressement, impliquant une réduction des coûts, avec des milliers de pertes d'emplois à la clé et un recentrage sur les hydrocarbures. (archives)
BP avait annoncé en début d'année un plan de redressement, impliquant une réduction des coûts, avec des milliers de pertes d'emplois à la clé et un recentrage sur les hydrocarbures. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 11:30

04.11.2025, 11:56

Le bénéfice net du groupe s'affiche à 1,16 milliard de dollars (936 millions de francs), soit plus de cinq fois plus que les 206 millions enregistrés au troisième trimestre 2024.

«Nous continuons de faire de bons progrès pour réduire les coûts, renforcer notre bilan et augmenter les flux de trésorerie et les rendements», se félicite le directeur général de BP, Murray Auchincloss, dans un communiqué.

Il souligne notamment que le groupe a enregistré des bénéfices sous-jacents record dans ses opérations de raffinage et distribution, le raffinage ayant profité «de marges plus favorables».

«Examen approfondi» des activités

BP, dont la stratégie climatique était autrefois ambitieuse pour le secteur, avait annoncé en début d'année un plan de redressement, impliquant une réduction des coûts, avec des milliers de pertes d'emplois à la clé et un recentrage sur les hydrocarbures.

M. Auchincloss a de nouveau insisté mardi sur sa volonté d'entreprendre «un examen approfondi» du portefeuille de l'entreprise «pour simplifier et viser des améliorations supplémentaires en matière de performance».

L'entreprise a encore annoncé lundi la vente de certaines participations dans des actifs onshore américains pour 1,5 milliard de dollars.

La capacité de BP à accroître ses bénéfices sur le trimestre malgré la baisse des cours s'inscrit dans le sillage de son concurrent britannique Shell et du français TotalEnergies, qui ont l'un et l'autre publié un bénéfice en hausse.

Les deux majors américaines, Chevron et ExxonMobil, ont elles publié des résultats plus contrastés avec un bénéfice net en baisse.

