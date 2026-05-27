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Bonne nouvelle pour la planète La déforestation en Amazonie tombe à son plus bas niveau depuis 2019

ATS

27.5.2026 - 06:51

La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint l'an dernier son plus bas niveau depuis 2019, selon un rapport publié mercredi. La surface déboisée dans tout le pays est passée pour la première fois sous le million d'hectares.

99% de la surface déboisée au Brésil en 2025 était due à l'expansion agricole (archives).
99% de la surface déboisée au Brésil en 2025 était due à l'expansion agricole (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 06:51

27.05.2026, 07:28

Ces données recueillies par le réseau de surveillance de référence MapBiomas sont une bonne nouvelle pour le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui doit briguer la réélection en octobre et a fait de la préservation de l'environnement une de ses priorités.

Lula s'est notamment engagé à éradiquer la déforestation illégale dans le plus grand pays d'Amérique latine d'ici à 2030. L'enjeu est de taille: la couverture végétale est essentielle pour absorber le dioxyde de carbone et freiner le réchauffement climatique.

Climat. Les émissions de CO2 liées aux fossiles vers un record en 2025

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D'après le rapport de MapBiomas, près de 985'000 hectares ont été déboisés en 2025, soit une réduction de 20,6% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la surface la moins élevée depuis le début des relevés de Mapbiomas, en 2019.

«Nous avons constaté une hausse du contrôle et des sanctions [...] qui ont une relation directe avec la baisse de la déforestation dans tous les biomes brésiliens», a déclaré à l'AFP Marcos Rosa, coordinateur technique de ce réseau de surveillance.

Agriculture pointée

Selon lui, 65% des zones où MapBiomas a identifié des alertes de perte de végétation ont fait l'objet d'actions concrètes des autorités en 2025, contre 54% en 2024 et seulement 5% en 2019, première année du mandat de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

MapBiomas, qui regroupe des universités, des ONG et des entreprises de technologie, attribue presque toute la perte de végétation à l'expansion agricole (99% de la surface touchée en 2025). Les données ne tiennent pas compte de la surface de forêt perdue en raison des incendies.

Brésil. Forte chute de la déforestation en Amazonie en février

BrésilForte chute de la déforestation en Amazonie en février

En Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète, la surface déboisée l'an dernier a chuté de 23,5% par rapport à 2024, à environ 290'000 hectares, au plus bas depuis le début des relevés. Malgré cette nette réduction, cela équivaut à «environ cinq arbres par seconde», selon le rapport de MapBiomas.

Le biome le plus atteint a été à nouveau le Cerrado, une vaste savane riche en diversité située au sud de l'Amazonie, qui a concentré plus de la moitié de la déforestation de 2025 au Brésil, malgré une réduction de 16,9% sur un an. Plus de 84% de la surface déboisée l'an dernier se trouve en Amazonie ou dans le Cerrado.

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