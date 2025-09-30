En 2024, les Suisses ont payé en moyenne 190 francs de frais administratifs pour l'assurance maladie obligatoire de base, selon Moneyland. Les différences entre les caisses maladie sont considérables: selon l'assurance, les frais administratifs varient entre 95 et 513 francs.

Le ratio de frais administratifs varie considérablement d'une caisse maladie à l'autre. sda

«Notre analyse confirme que les augmentations régulières des primes maladie sont liées aux frais administratifs», écrit mardi dans un communiqué le comparateur en ligne Moneyland, qui base son enquête sur les chiffres officiels de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour 2024. Ces frais incluent les charges de personnel, les surfaces de bureau, l'informatique, la publicité et les commissions de distribution. Les coûts des prestations médicales ne sont toutefois pas inclus.

Un examen des douze plus grandes caisses maladie suisses révèle des différences importantes: la CSS est la plus performante avec 154 francs par personne, tandis qu'Assura affiche 262 francs par personne.

«Le facteur déterminant du niveau élevé des primes d'assurance maladie réside dans les prestations médicales, qui représentent environ 95% du coût des primes», insiste toutefois Felix Oeschger, expert chez Moneyland.

Le ratio de frais administratifs varie également considérablement d'une caisse maladie à l'autre. Les caisses les plus performantes sont Lucerne Hinterland (2,4%), Sumiswalder (3,1%) et Sodalis (3,8%). Parmi les douze plus grandes caisses maladie suisses, la CSS et Helsana affichent les meilleurs résultats avec 3,8% chacune. Assura affiche le ratio le plus lourd parmi les douze plus grandes, avec 6,7%. Parmi toutes les caisses maladie, c'est Glarner Krankenversicherung qui affiche le ratio le plus important, avec 10,1%.

Au total, les frais administratifs de l'assurance de base s'élevaient à 1,74 milliard de francs en 2024, soit 4,5% des primes ajustées au risque. La part la plus importante de ce montant est imputable aux salaires, aux prestations sociales et aux autres charges de personnel: les caisses maladie y ont consacré 1,22 milliard de francs. Ces chiffres sont restés stables par rapport à l'année précédente.