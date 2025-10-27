Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia «pour développer et commercialiser» un médicament contre le cancer de la prostate.

Chaque année, environ 1,4 million d'hommes dans le monde sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate, selon GSK. (archive) ATS

Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) «a démontré une activité antitumorale accrue et un profil de sécurité encourageant» et il s'est avéré efficace lors d'études pré-cliniques «pour réduire la taille des tumeurs sans entraîner d'augmentation proportionnelle des effets secondaires significatifs», selon un communiqué de GSK.

Selon les termes de l'accord, Syndivia, basé à Strasbourg, recevra jusqu'à 268 millions de livres (307 millions d'euros) ainsi que des redevances échelonnées sur les futures ventes du produit dans le monde.

Le laboratoire britannique espère que l'accord débouchera sur un traitement ciblé directement sur la tumeur, «actuellement une lacune dans les thérapies disponibles» et «un traitement plus facilement accessible en médecine de ville» pour le cancer métastatique de la prostate.

Chaque année, environ 1,4 million d'hommes dans le monde sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate et environ 10 à 20% développent une forme avancée dans les cinq ans, avec un faible taux de survie, selon GSK.

Le groupe avait annoncé fin juillet un bénéfice net part du groupe en hausse de 23% au deuxième trimestre, à 1,44 milliard de livres (1,65 milliard d'euros), dopé par ses «médicaments spécialisés», en particulier contre le cancer. Le cours de Bourse du laboratoire britannique progressait de 1,30% lundi peu avant 10h00 GMT.