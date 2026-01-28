  1. Clients Privés
Genève Baux résiliés au boulevard Carl-Vogt : «il faut mieux faire»

ATS

28.1.2026 - 09:48

La Chambre genevoise immobilière estime qu'«il faut mieux faire» après l'affaire des nombreux locataires dont les baux ont été résiliés au boulevard Carl-Vogt à Genève. Mais elle insiste sur les contraintes imposées par la loi aux régies.

«On devrait immédiatement proposer de rencontrer les locataires» avant toute rénovation lourde qui demande leur départ, affirme le secrétaire général de la Chambre immobilière, Christophe Aumeunier, dans un entretien publié mercredi par la Tribune de Genève. Selon lui, la pénurie de logements «exige» cette approche pour expliquer pourquoi les travaux doivent être faits. Après cette polémique, la régie Naef a promis un suivi personnalisé pour les personnes lésées.

De son côté, la Chambre recommande habituellement que les locataires puissent conserver leur appartement pendant les rénovations. Pas possible «dans une minorité de cas» comme celui du quartier de la Jonction, affirme toutefois son secrétaire général.

«Obligation morale». La régie Naef prévoit un soutien aux locataires de Carl-Vogt

«Obligation morale»La régie Naef prévoit un soutien aux locataires de Carl-Vogt

«Les travaux prévus sont très lourds. L'immeuble est très vétuste» et il n'est pas conforme à plusieurs dispositifs légaux, selon lui. Face à une réglementation très serrée pour les rénovations énergétiques, les propriétaires ne peuvent se voir reprocher d'oeuvrer pour améliorer la situation, insiste M. Aumeunier.

Et de s'en prendre à l'Asloca qu'il accuse de se plaindre quand les charges sont trop importantes pour les locataires tout en entravant les rénovations. Le secrétaire général réfute toute volonté de diminuer la portée de la loi sur les démolitions et les rénovations. Celle-ci «doit être appliquée», glisse-t-il.

L'affaire de Carl-Vogt pourrait se répéter ailleurs. Sans pouvoir donner de chiffre exact, M. Aumeunier estime lui que des dizaines d'immeubles pourraient être affectés, mais la pénurie rend plus difficiles les relogements. Il faut que les propriétaires, les régies et l'Etat dialoguent, selon lui.

