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Boissons alcoolisées Carlsberg: chiffre d'affaires en hausse de 3% au premier trimestre

ATS

29.4.2026 - 13:36

La société contrôle en Suisse les marques Feldschlösschen et Cardinal. (archive)
La société contrôle en Suisse les marques Feldschlösschen et Cardinal. (archive)
ATS

Le brasseur danois Carlsberg a annoncé mercredi une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. La performance a été marquée par une progression en volume des ventes de boissons dans toutes les régions où le groupe est implanté.

Keystone-SDA

29.04.2026, 13:36

29.04.2026, 13:57

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 20,7 milliards de couronnes danoises (2,8 milliards d'euros). La société, qui contrôle en Suisse les marques Feldschlösschsen et Cardinal, entre autres, ne publie ses bénéfices qu'un trimestre sur deux, comme l'y autorise la Bourse de Copenhague.

«Nous avons bien démarré l'année 2026, avec une croissance organique des volumes et du chiffre d'affaires dans nos trois régions, ainsi que de solides résultats pour nos moteurs de croissance stratégique: bière premium, boissons non alcoolisées et bières sans alcool», a déclaré le directeur général du groupe, Jacob Aarup-Andersen, cité dans un communiqué.

En volume au premier trimestre, les ventes de boissons ont augmenté de 5,3%, portées par celles des boissons non alcoolisées, en hausse de 10%.

Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, visant une croissance organique de 2 à 6% pour son résultat d'exploitation.

La semaine dernière, Carlsberg avait annoncé une extension de son partenariat avec Pepsi dans l'ensemble des pays nordiques et les pays baltes.

«Carlsberg est l'embouteilleur de PepsiCo en Suède et en Norvège depuis plus de 25 ans. Avec le nouvel accord, le partenariat est étendu à tous les marchés nordiques ainsi qu'aux États baltes» à partir de 2029, avait indiqué l'entreprise.

En plus de sa marque phare Carlsberg, le groupe danois commercialise les marques Brooklyn, Kronenbourg 1664 et Tuborg, notamment.

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