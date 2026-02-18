  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grande distribution Carrefour vise 1 milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030

ATS

18.2.2026 - 08:42

Carrefour vise un milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030, a annoncé le distributeur français mercredi en dévoilant son nouveau plan stratégique.

L'automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures) et l'assistance lumineuse à la préparation de commandes doivent générer "des gains de productivité significatifs". (archive)
L'automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures) et l'assistance lumineuse à la préparation de commandes doivent générer "des gains de productivité significatifs". (archive)
ATS

Keystone-SDA

18.02.2026, 08:42

18.02.2026, 08:44

Celui-ci prévoit le passage de 10 hypermarchés en spécialistes du frais et du discount et le développement de l'intelligence artificielle (IA).Le «programme d'économies» du groupe combinera «gains aux achats marchands» – notamment grâce à son alliance sur les achats avec Coopérative U, Concordis, «simplification des sièges et productivité par l'IA», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Dans le sillage du géant américain Walmart, Carrefour a notamment annoncé un «partenariat industriel majeur» avec la société Vusion pour déployer «des étiquettes électroniques, des rails connectés et des caméras dans l'ensemble des hypermarchés et supermarchés en France», et qui représente «plus de 150 millions d'euros d'investissement sur la durée du plan».

«L'automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures)» et l'assistance lumineuse à la préparation de commandes «généreront des gains de productivité significatifs», les «heures libérées» devant permettre de «redéployer les équipes vers le service client, tout en contribuant aux objectifs de réduction de coûts structurels du plan», selon Carrefour.

Le distributeur promet également une «offensive majeure» sur les produits frais, qui passera par la transformation d'hypermarchés «en spécialistes du frais et du discount, inspirés de Marché Frais by Carrefour, proposant une offre de produits frais accessible et de qualité». Il vise «10 magasins à horizon 2030, dont 7 opérés en franchise par le groupe Marché Frais», chaîne de magasins franciliens avec laquelle il a noué un partenariat d'approvisionnement et de licence d'enseigne en 2024.

Carrefour a également annoncé le développement de l'enseigne Match, reprise en 2024 au groupe Louis Delhaize, avec «un modèle plus spécialisé +frais+» et un «objectif de 160 magasins Match en 2030», soit une hausse de 40% de points de vente.

«Carrefour se dote aujourd'hui d'un nouveau plan stratégique ambitieux, radicalement tourné vers la croissance et l'amélioration de la rentabilité», a déclaré son PDG, Alexandre Bompard, cité dans le communiqué.

Ce plan, le troisième depuis son arrivée à la tête du groupe en 2017, vise à «gagner la bataille du client, consolider la croissance de nos magasins et tirer tous les bénéfices de notre avance dans l'intelligence artificielle», a-t-il ajouté, rappelant le «recentrage» du groupe sur «trois marchés coeur, la France, l'Espagne et le Brésil».

Les plus lus

«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»
Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel
Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal
Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada
Improbable ! Un chien vole la vedette lors de la photo-finish
«Camps de concentration inhumains» - Le mauvais tour de Trump