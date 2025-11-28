Ristournes diverses: -42% sur le canapé, -65% sur la télévision, -76% sur l'abonnement mobile... les commerçants suisses rivalisent de promotions lors de la journée du Black Friday. Voici ce qu'il faut retenir de cette bataille des rabais.

Ce 28 novembre, c'est le black friday. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Que se passe-t-il lors du Black Friday?

Lors de cette journée promotionnelle, de nombreux commerçants proposent des produits à prix réduits afin de stimuler les ventes dans les magasins ou en ligne. Selon la plateforme Blackfriday.ch, plus de 600 détaillants et marques suisses participent à cet événement en proposant des réductions et, dans certains cas, des horaires d'ouverture prolongés. Depuis l'introduction du Singles' Day (11 novembre), les premières offres apparaissent dès début novembre et se poursuivent tout au long du mois jusqu'au Cyber Monday.

Comment cette journée est-elle née?

Le Black Friday trouve son origine aux Etats-Unis. Traditionnellement, les grands magasins commençaient à faire de la publicité pour Noël le lendemain du jour férié de Thanksgiving, qui est célébré le quatrième jeudi de novembre. De nombreux Américains profitaient de ce jour férié pour acheter leurs premiers cadeaux. Ce n'est que progressivement qu'il s'est transformé en un événement commercial mondial. En Suisse, la première offre spéciale pour le Black Friday a été lancée par Manor en 2015.

D'où vient cette appellation?

Le terme «Black Friday» est parfois expliqué par le fait que les commerçants transforment leurs pertes en bénéfices grâce aux importants volumes réalisés en cette journée promotionnelle.

Le Black Friday est-il intéressant pour les consommateurs?

Selon une analyse du portail allemand Idealo, près des trois quarts des plus de 10'000 produits étudiés dans environ 1800 boutiques en ligne étaient moins chers le jour du Black Friday que le mois précédent. En moyenne, la réduction était de 7%, bien que de nombreuses personnes aient déclaré dans un sondage pouvoir économiser entre 11 et 20% ce jour-là. Les téléviseurs, aspirateurs et écouteurs ont bénéficié de réductions particulièrement importantes.

Cependant, les promotions sont désormais proposées tout au long de l'année. Et les pièges ne manquent pas. Les enquêtes menées par le Beobachter montrent que tous les prix ne sont pas réellement baissés : dans certains cas, ils sont même augmentés peu de temps avant les soldes.

La Fondation suisse alémanique pour la protection des consommateurs (SKS) appelle à la prudence: certains produits sont présentés comme des bonnes affaires sans l'être réellement, et les boutiques de produits frauduleux ou de mauvaise qualité prolifèrent en ligne.

Une étude de WalletHub, rapportée par CNBC, montre également qu'environ un tiers des promotions n'en sont pas vraiment. En résumé, il reste essentiel de vérifier la fiabilité du vendeur, de comparer les prix et de ne pas se laisser emporter par des achats impulsifs.

A quoi faut-il faire attention?

Tous les produits proposés ne sont pas moins chers que le mois précédent, selon les recherches menées par le magazine Beobachter ces dernières années. Dans certains cas, les prix ont été augmentés peu avant. Selon la fondation Stiftung für Konsumentenschutz, les produits sont souvent étiquetés comme étant en promotion, alors qu'ils ne sont pas moins chers. Elle met en garde contre les boutiques en ligne frauduleuses qui n'existent pas ou qui proposent des produits de mauvaise qualité. Il faut donc toujours s'assurer que le vendeur est sérieux, comparer les prix chez d'autres commerçants et ne pas se laisser tenter par des achats impulsifs.

Quelle est l'importance du Black Friday pour le commerce?

Le Black Friday reste l'une des journées les plus importantes de l'année pour de nombreux détaillants. Néanmoins, il perd de son attrait: si l'on compare le Black Friday à la moyenne annuelle, une analyse des paiements électroniques réalisée par l'agence AWP montre une nette perte d'importance. En 2019, les dépenses ont été plus de deux fois supérieures à celles d'une journée moyenne de l'année, tandis qu'en 2024, l'augmentation n'était plus que d'un peu plus des deux tiers. Outre une répartition plus uniforme de la consommation, la situation économique incite les consommateurs à reconsidérer leurs décisions d'achat. Mais les chiffres restent impressionnants: l'année dernière, La Poste a livré 7,5 millions de colis entre le Black Friday et le Cyber Monday.