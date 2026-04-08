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Marchés Cessez-le-feu en Iran: le dollar s'affaisse nettement face au franc

ATS

8.4.2026 - 18:22

Le dollar dévissait mercredi face aux principales devises, après que Donald Trump a repoussé son ultimatum contre l'Iran et que Téhéran s'est dit prêt à négocier. La devise américaine lâchait plus de 1% par rapport au franc.

Peu avant 18h00, le dollar se repliait de 1,00% face au franc, à 0,78950 USD/CHF, alors que la devise européenne égarait 0,25% au regard de la monnaie helvétique, à 0,92290 EUR/CHF.
Peu avant 18h00, le dollar se repliait de 1,00% face au franc, à 0,78950 USD/CHF, alors que la devise européenne égarait 0,25% au regard de la monnaie helvétique, à 0,92290 EUR/CHF.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 18:22

Peu avant 18h00, le dollar se repliait de 1,00% face au franc, à 0,78950 USD/CHF, alors que la devise européenne égarait 0,25% au regard de la monnaie helvétique, à 0,92290 EUR/CHF.

«La pression exercée sur la Banque nationale suisse pour intervenir sur le marché des changes diminue, le franc ayant plutôt tendance à se stabiliser qu'à s'apprécier fortement. Cette détente reste néanmoins fragile: en cas de reprise des tensions, les flux vers le franc pourraient revenir très rapidement,» explique Arthur Jurus, responsable de l'investissement chez Oddo BHF Suisse.

L'annonce a aussi entraîné une spectaculaire chute des cours de l'or noir. Vers 18h00, le baril de Brent de la Mer du Nord, référence mondiale du pétrole, dégringolait de 13,1% à 94,93 dollars. Les quelque 159 litres de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, abandonnaient pour leur part pas moins de 15,59% à 95,34 dollars.

Le compromis trouvé est donc hautement tactique: en échange d'une suspension des bombardements pendant deux semaines, l'Iran accepte une réouverture partielle et sécurisée du détroit d'Ormuz, sous supervision de ses forces armées, observe John Plassard, associé de la banque Cité-Gestion. «C'est précisément ce point qui a rassuré les marchés: avec près de 20 millions de barils par jour concernés, toute perspective de normalisation, même temporaire, a déclenché un ajustement violent des prix», note l'expert.

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