Enquête ouverte Les CFF victimes d'une escroquerie à 5 millions: un ex-employé dans le viseur

ATS

27.2.2026 - 10:38

Les CFF ont été victimes d'une escroquerie de plus de 5 millions de francs sur plusieurs années. Le Ministère public a ouvert une enquête contre un ex-employé de l'ex-régie fédérale et quatre complices, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pour une escroquerie contre les CFF.
Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pour une escroquerie contre les CFF.
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:38

27.02.2026, 11:15

L'individu de 54 ans aurait agi avec quatre coprévenus, en facturant des livraisons de marchandises fictives ou à des prix surfaits, a déclaré vendredi le MPC dans un communiqué. Depuis 2007, l'homme aurait saisi des commandes de matériel dans le système des CFF, en établissant des factures de livraison par l'intermédiaire des sociétés des coprévenus. Dans la plupart des cas, sans effectuer aucune livraison.

Le prévenu principal est accusé d'escroquerie par métier, de gestion déloyale des intérêts publics, de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres. Les CFF ont déposé une dénonciation pénale au MPC en septembre 2024. Ils auraient perdu un total de 8,7 millions de francs. A cause du délai de prescription, le montant reproché aux prévenus a été réduit à 5 millions de francs.

