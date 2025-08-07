  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Banques CFT fait progresser son chiffre d'affaires à mi-parcours

ATS

7.8.2025 - 07:17

Le courtier lausannois Compagnie Financière Tradition (CFT) a enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur les six premiers mois de l'année. La direction ne donne pas de perspectives chiffrées pour la suite des opérations.

Compagnie Financière Tradition a vu ses résultats "soutenus par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues" (archives).
Compagnie Financière Tradition a vu ses résultats "soutenus par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues" (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:17

07.08.2025, 07:20

De janvier à fin juin, et à taux de change constants, les recettes (IFRS) ont augmenté de 10,8% à 580,1 millions de francs, indique la banque jeudi dans un communiqué. A taux de change courants, elles ont avancé de 8,0%. Le chiffre d'affaires y compris la quote-part des coentreprises est affiché à 632,1 millions, soit 12,3% de plus (ou 9,6% à taux courants).

Dans le détail, l'activité d'intermédiation professionnelle (IDB) a atteint 607,6 millions (+11,2% ou +8,4%) et celle avec la clientèle de particuliers (non-IDB) est passée de 16,7 millions à 24,5 millions.

«Cette performance a été soutenue par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues», commente CFT.

La direction dit avoir poursuivi sa dynamique de croissance observée au cours des exercices précédents, sans donner de perspectives pour 2025 dans son ensemble.

Les plus lus

Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
Donald Trump menace de «prendre le contrôle» de Washington !
«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser
France : des agriculteurs aspergent des campeurs avec du purin !
Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ?
Shaqiri et le FC Bâle trop forts pour les Young Boys