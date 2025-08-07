Le courtier lausannois Compagnie Financière Tradition (CFT) a enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur les six premiers mois de l'année. La direction ne donne pas de perspectives chiffrées pour la suite des opérations.

Compagnie Financière Tradition a vu ses résultats "soutenus par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues" (archives). ATS

De janvier à fin juin, et à taux de change constants, les recettes (IFRS) ont augmenté de 10,8% à 580,1 millions de francs, indique la banque jeudi dans un communiqué. A taux de change courants, elles ont avancé de 8,0%. Le chiffre d'affaires y compris la quote-part des coentreprises est affiché à 632,1 millions, soit 12,3% de plus (ou 9,6% à taux courants).

Dans le détail, l'activité d'intermédiation professionnelle (IDB) a atteint 607,6 millions (+11,2% ou +8,4%) et celle avec la clientèle de particuliers (non-IDB) est passée de 16,7 millions à 24,5 millions.

«Cette performance a été soutenue par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues», commente CFT.

La direction dit avoir poursuivi sa dynamique de croissance observée au cours des exercices précédents, sans donner de perspectives pour 2025 dans son ensemble.