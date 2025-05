Champion chinois des batteries pour véhicules électriques CATL a vu son titre décoller lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong. L'opération est considérée comme la plus grosse de ce type cette année dans le monde.

Leader mondial avec plus d'un tiers du marché, CATL fournit des grandes marques comme Tesla, Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen.

Dans les heures qui ont suivi l'ouverture du marché à 09H30 locales, le titre a atteint 311,40 dollars de Hong Kong (33,19 francs), soit une hausse de 18,4% par rapport au prix d'introduction de 263 dollars de Hong Kong. «Cette cotation signifie notre intégration plus profonde dans les marchés financiers mondiaux et marque une nouvelle étape dans notre mission, qui est de mener l'économie mondiale sans carbone», a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de CATL, lors de la cérémonie de cotation de l'entreprise, mardi.

Leader mondial avec plus d'un tiers du marché, CATL fournit des grandes marques comme Tesla, Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen. Le fabricant de batteries est déjà coté à la Bourse de Shenzhen. Son projet de cotation secondaire à Hong Kong avait été annoncé en décembre.

Selon un prospectus déposé la semaine dernière, le groupe a introduit sur le marché quelque 117,9 millions d'actions, ce qui chiffre le montant de l'opération à plus de 31 milliards de dollars de Hong Kong (3,5 milliards d'euros). Fondée en 2011 dans la ville de Ningde, dans l'est de la Chine, CATL, de son nom complet Contemporary Amperex Technology Co. Limited, bénéficie de l'engouement croissant pour les véhicules électriques en Chine, premier marché automobile mondial.

L'entreprise profite aussi d'un solide soutien financier de Pékin, qui donne la priorité au développement des industries nationales de haute technologie considérées comme stratégiques.

Expansion internationale

CATL a annoncé en décembre la création en Espagne avec Stellantis, pour 4,1 milliards d'euros, d'une vaste usine de batteries dont la production devrait démarrer d'ici fin 2026. Le groupe chinois construit une deuxième usine en Europe, en Hongrie, après avoir ouvert son premier site de production en Allemagne en janvier 2023.

A l'heure où les ventes automobiles s'essoufflent, CATL continue d'afficher de solides performances. Son bénéfice net a bondi de 32,9% au premier trimestre pour atteindre près de 14 milliards de yuans (1,62 milliards de francs). Dans une liste publiée en janvier par le ministère américain de la Défense, CATL a été désignée comme une «entreprise militaire chinoise».

La commission d'enquête de la Chambre des représentants américaine sur le Parti communiste chinois a souligné l'inclusion de CATL dans des lettres adressées à deux banques américaines en avril, les exhortant à se retirer de l'opération d'introduction en bourse d'une «société chinoise liée à l'armée». Mais les deux banques en question, JPMorgan et Bank of America, ont maintenu leur participation.

Le gouvernement chinois a qualifié la liste du ministère américain de «persécution», et CATL a nié être impliquée «dans des activités liées à l'armée». CATL a également déclaré, dans des documents déposés en mai, que l'entreprise «s'engageait de manière proactive» avec le ministère américain de la défense pour «remédier à la fausse désignation».

Bourse pour les entreprises chinoises

La Bourse de Hong Kong attend avec impatience le retour des grandes sociétés de Chine continentale dans l'espoir de retrouver son statut de première place mondiale pour les introductions boursières. Hong Kong a connu une baisse constante des nouvelles introductions après un tour de vis réglementaire de Pékin à partir de 2020, qui a conduit plusieurs méga-entreprises de Chine continentale à suspendre leurs projets.

Les données de la Bourse de Hong Kong montrent qu'elle traite cette année des dizaines de demandes émanant d'entreprises chinoises. Pour les experts, l'introduction en Bourse de mardi illustre le rôle de Hong Kong comme place où les entreprises chinoises peuvent lever des capitaux.

«Nous constatons également une demande croissante de diversification des portefeuilles par rapport aux actifs libellés en dollars américains, soulignée par la récente force du dollar de Hong Kong», indique à l'AFP Jason Lui, responsable de la stratégie des actions et des produits dérivés pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas.