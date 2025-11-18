  1. Clients Privés
Valais Champsec bénéfice d'une nouvelle carte des dangers hydrologiques

ATS

18.11.2025 - 16:57

Champsec bénéficie d'une nouvelle carte des dangers hydrologiques. Etablie par un bureau spécialisé et validée par le Service cantonal des Dangers Naturels (SDANA) elle fait suite à la nouvelle évaluation des dangers découlant des laves torrentielles survenues en 2024 et 2025 au niveau du torrent du Fregnoley.

Les autorités de Val d Bagnes (ici leur président Fabien Sauthier) bénéficient désormais d'une carte des dangers hydrologiques pour le village de Champsec (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 16:57

18.11.2025, 17:14

«En Valais, les bases légales en matière de dangers naturels et d’aménagement des cours d’eau imposent d’adapter les cartes de danger lorsqu’un événement survient», rappellent les autorités de la commune de Val de Bagnes, mardi, sur leur site Internet. C’est le cas pour le village de Champsec dont la carte a été reconsidérée puis transmise aux autorités communales à la mi-octobre 2025.

Une partie du village est désormais située en zone de danger rouge et bleue. Des travaux de sécurisation seront donc nécessaires afin de remettre Champsec en zone «sécurisée». Les études sont en cours et doivent prendre en considération aussi bien les dangers hydrologiques liés au cône de déjection du Fregnoley que ceux de la Dranse, située à proximité.

Pont provisoire: démantèlement en 2026

Un Plan d’alarme et d’intervention (PAI) est en cours d’élaboration. Il sera présenté à la population de la commune de Val de Bagnes, début 2026, indiquent encore les autorités.

Concernant l'avancée des travaux entre Champsec et Lourtier, l'armée a accepté de laisser son pont provisoire à disposition jusqu'à fin février 2026. En clair, la structure ne sera utilisée qu'en cas de laves torrentielles hivernales qui feraient à nouveau sauter le pont fusible du Fregloney. Quant à la route de la Sasse, elle devrait être ouverte pour début mars de l'an prochain.

