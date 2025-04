Face aux droits de douane agressifs annoncés par Donald Trump et au spectre de la récession qui hante les marchés, les Bourses mondiales ont plongé comme rarement observé. Mais s'agit-il pour autant d'un krach boursier ?

Chute des bourses: "Quelque chose de parfaitement conséquent avec ce qu'a fait Donald Trump", affirme Alain Madelin, ancien ministre de l'Économie pic.twitter.com/A2EqA286SI — BFMTV (@BFMTV) April 7, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Oui, mais pas partout», résume simplement Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France. Si l'expression reste vague et sans définition consacrée, le «krach boursier» désigne un mouvement de baisse soudain sur les marchés d'actions, de l'ordre de 10% au moins, dans un contexte de panique généralisée des investisseurs. Toutefois, «la célérité du mouvement et la volatilité du marché» peuvent aussi en être des indicateurs, explique l'analyste.

Pour Stephen Innes, analyste chez SPI AM, les récents mouvements de marchés sont le reflet d'un «scénario qui rivalise avec Lehman (Brothers, en septembre 2008, ndlr) et la crise financière mondiale, tant par son ampleur que sa rapidité», pointe-t-il aussi.

Depuis le 2 avril, l'indice élargi S&P 500, le principal à Wall Street, a chuté de près de 11% et a effacé plus de 5.300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour autant, Wall Street a déjà vu pire: lors de l'éclatement de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, le S&P avait connu une débâcle de près de 12% sur une seule séance par exemple.

Toutefois, «le S&P avait déjà reculé de 10% sur un mois entre février et mars, puis refait -10% en deux jours. C'est ça le krach», affirme Alexandre Baradez, ajoutant que «tous les krach n'ont pas la même intensité». Bien que les «plus fortes chutes de ce siècle aient été (...) induites par la pandémie, les pertes des derniers jours sont très importantes, ce qui indique la peur qui se propage», note quant à elle Susannah Streeter, responsable des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown.

L'Europe panique, mais pas de krach

L'indice boursier américain Nasdaq, où sont cotés de nombreux géants de la technologie, «est désormais en territoire de +bear market+», du jargon boursier qui signifie qu'il s'inscrit en baisse de plus de 20% par rapport à son dernier sommet enregistré, note aussi l'analyste de Hargreaves Lansdown.

Par ailleurs, l'indice VIX, qui traduit la nervosité des acteurs du marché et l'aversion au risque, a atteint lundi les mêmes niveaux connus lors de la pandémie en mars 2020. «Le krach concerne surtout les marchés d'actions américains et il y a un phénomène de contagion sur l'Europe et l'Asie», estime Alexandre Baradez.

Toutes les Bourses européennes affichent plus de 10% de pertes depuis le 1er avril. Parmi les principaux, le DAX, indice vedette de Francfort, a cédé 10,71% sur cette période, le CAC 40 à Paris a chuté de 11,08%, le londonien FTSE 100 a dévissé de 10,26%.

Là aussi, il faut remonter au début de la pandémie de Covid-19 pour retrouver des variations similaires. Pour la Bourse de Paris, ce sont les pires séances depuis mars 2022, peu après le début de l'invasion russe en Ukraine.

En Asie, la chute des places boursières s'est avérée particulièrement brutale. Pour la première séance boursière chinoise après la réplique de Pékin au séisme des droits de douane de Donald Trump, la Bourse de Hong Kong a clôturé lundi en chute de 13,22%. C'est sa plus forte dégringolade depuis la crise boursière asiatique de 1997.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a lâché 7,34%, signant sa pire séance depuis mars 2020, et l'indice «component» de Shenzhen a dévissé de 9,66%, sa plus forte baisse depuis 1996. La Bourse de Taïwan a elle clôturé en déroute de 9,7%, du jamais vu depuis sa création en 1967. La Bourse de Tokyo a de son côté chuté de 7,82% lundi.