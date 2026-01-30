  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Economie Chevron en discussion avec le Venezuela pour son pétrole

ATS

30.1.2026 - 15:16

Le groupe pétrolier américain Chevron, qui a publié des résultats en recul au quatrième trimestre, s'est dit vendredi en discussions avec le Venezuela sur la question de l'exploitation de ses ressources pétrolières.

Le président américain Donald Trump a reçu Chevron et d'autres groupes pétroliers américains en janvier pour les rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du Venezuela. (archives)
Le président américain Donald Trump a reçu Chevron et d'autres groupes pétroliers américains en janvier pour les rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du Venezuela. (archives)
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 15:16

30.01.2026, 15:25

«A mesure que les événements évoluent au Venezuela, Chevron continue de dialoguer avec les gouvernements américain et vénézuélien pour faire progresser des objectifs énergétiques communs», a indiqué le pétrolier dans un communiqué.

«Nous avons fait partie de l'histoire du Venezuela pendant plus d'un siècle. Nous restons engagés dans son présent. Et nous sommes prêts à l'aider à bâtir un avenir meilleur tout en renforçant la sécurité énergétique des États-Unis et la sécurité régionale», a souligné son PDG, Mike Wirth, cité dans le communiqué.

Le président américain Donald Trump a reçu Chevron et d'autres groupes pétroliers américains en janvier pour les rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du Venezuela, en leur faisant miroiter les immenses réserves de brut du pays.

Mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a émis des doutes courant janvier sur un retour de la production vénézuélienne à des «niveaux historiques».

Deuxième plus gros producteur de pétrole aux Etats-Unis, Chevron est le seul pétrolier américain à y avoir encore des activités.

Dans un entretien au Financial Times vendredi, sa directrice financière, Eimear Bonner, a indiqué que l'entreprise table sur une augmentation de sa production de 50% au Venezuela, sans prévoir pour autant d'augmenter les dépenses d'investissement.

Plongeon du bénéfice net

Pour le quatrième trimestre, Chevron a publié des résultats en recul sur fond de repli des cours des hydrocarbures, mais supérieurs aux attentes.

Le chiffre d'affaires d'octobre à fin décembre a baissé de plus de 10% sur un an à 46,9 milliards de dollars (38,1 milliards de francs), dépassant le chiffe attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset.

Le bénéfice net a quant à lui plongé de 14,5% à 2,8 milliards. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 1,52 dollar, plus haut que le consensus du marché.

Sur l'ensemble de 2025, le groupe a réalisé 189 milliards de dollars de chiffre d'affaires (-6,8% sur un an), dépassant là aussi les attentes du marché.

Le bénéfice net annuel est en recul de plus de 30% à 12,3 milliards de dollars, lesté en particulier par des frais liés au rachat du groupe pétrolier Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse).

Chevron a indiqué que cette acquisition et la mise en production de plusieurs projets dans le golfe du Mexique, ainsi que dans le bassin permien, situé entre le Texas et le Nouveau-Mexique, lui ont permis de porter sa production à des niveaux records.

Les plus lus

Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !
Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !
Donald Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Fed
5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos