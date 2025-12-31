  1. Clients Privés
Chine La croissance va atteindre «environ 5%» en 2025 comme prévu

ATS

31.12.2025 - 11:21

Le président chinois Xi Jinping a affirmé mercredi que la croissance économique de la Chine atteindrait «environ 5%» en 2025, comme prévu, malgré une année marquée par une «pression», a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier, lourdement endetté (archives).
La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier, lourdement endetté (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.12.2025, 11:21

31.12.2025, 11:30

«Nous avons pris les défis de front et oeuvré avec diligence, atteignant ainsi les principaux objectifs de développement économique et social», a déclaré Xi Jinping dans un discours devant la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), selon l'agence Xinhua.

«Le taux de croissance devrait atteindre environ 5%», a-t-il poursuivi, ajoutant que «la stabilité sociale générale a été maintenue» et que la lutte contre la corruption était «menée sans relâche».

Ce chiffre est en ligne avec les objectifs gouvernementaux. En 2024, la croissance s'était également établie à 5%. Les experts s'attendent à ce que Pékin annonce un objectif de croissance économique similaire pour 2026, lors de la grande réunion politique annuelle début mars.

La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier, lourdement endetté, qui pèse sur les finances des collectivités locales et la consommation.

Les tensions commerciales avec Washington ont également compliqué la donne. Des indicateurs publiés mercredi ont toutefois offert un signe positif aux décideurs politiques, puisque l'activité manufacturière en décembre a connu une légère remontée.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'activité manufacturière, qui reflète notamment le moral des milieux industriels, s'est établi à 50,1 en décembre, d'après le Bureau national des statistiques.

Pour la première fois depuis mars, ce chiffre est supérieur au seuil de 50 points qui traduit une expansion de l'activité.

Par ailleurs, l'indice PMI non manufacturier, qui mesure l'activité dans des secteurs comme les services et le bâtiment, s'est établi à 50,2 en décembre, comme un sursaut après sa contraction de novembre – la première en près de trois ans.

