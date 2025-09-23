  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Internet et logiciels Chine: nouvelles sanctions à deux plateformes numériques

ATS

23.9.2025 - 13:55

Propriété de ByteDance, la maison-mère de TikTok, l'agrégateur de contenus Jinri Toutiao a diffusé du "contenu nuisible" dans la section principale de sa liste de recherches. (archive)
Propriété de ByteDance, la maison-mère de TikTok, l'agrégateur de contenus Jinri Toutiao a diffusé du "contenu nuisible" dans la section principale de sa liste de recherches. (archive)
ATS

Le régulateur chinois d'internet a annoncé mardi des sanctions contre deux plateformes, dont l'une appartenant au géant ByteDance, au lendemain de l'annonce d'une campagne officielle qui entend lutter contre les dérives imputées aux réseaux sociaux.

Keystone-SDA

23.09.2025, 13:55

Les réseaux sociaux en Chine sont chargés par les autorités de procéder, via des équipes de modération et de censure, à un strict contrôle des contenus qu'elles jugent trop subversifs, vulgaires, pornographiques ou plus généralement néfastes.

Propriété de ByteDance, la maison-mère de TikTok, l'agrégateur de contenus Jinri Toutiao a diffusé du «contenu nuisible» dans la section principale de sa liste de recherches, a affirmé mardi l'Administration nationale du cyberespace (CAC) dans un communiqué.

Elle n'apporte pas davantage de précisions sur la nature de ces contenus.

De son côté, le navigateur internet UCWeb, propriété du mastodonte chinois Alibaba, sera également sanctionné pour «la diffusion en masse (...) de mots-clés liés à des affaires extrêmement sensibles» qui n'avaient pas été publiées au préalable par des organismes ou médias officiels, a indiqué la CAC dans un autre communiqué.

Les sanctions visant ces deux entreprises incluent des «convocations à des entretiens, des injonctions à corriger les manquements dans un délai imparti, des avertissements ainsi que des sanctions strictes de responsables», a précisé le régulateur.

La CAC avait annoncé lundi une campagne de deux mois contre les réseaux sociaux et leurs contenus accusés d'"inciter avec malveillance au conflit» et de véhiculer «une vision négative de la vie».

La diffusion de «rumeurs» sur «l'économie, les finances, la protection sociale et les politiques publiques», ou encore «l'interprétation malveillante des faits sociaux, l'exagération de situations», faisaient partie des problèmes énumérés par le régulateur.

La date du lancement de cette campagne n'a pas été précisée, mais trois plateformes ont déjà été sanctionnées en septembre pour des manquements dans la modération de leurs contenus.

Parmi elles figurent Weibo, souvent comparé à X (ex-Twitter), l'application de vidéos Kuaishou ou encore Xiaohongshu (aussi connue sous le nom «RedNote"), un réseau social très populaire chez les jeunes, comparable à Instagram.

Le détail précis des sanctions visant ces trois plateformes n'a pas été précisée.

Les plus lus

Le monde du tennis pleure l’une de ses grandes figures
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Primes 2026: hausse massive ou soulagement inattendu?