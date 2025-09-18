  1. Clients Privés
Commerce extérieur Chute des exportations horlogères vers les Etats-Unis en août

ATS

18.9.2025 - 08:57

Les exportations horlogères suisses ont connu un retour de balancier en août, après l'envolée enregistrée en juillet liée aux droits de douane américains. Les livraisons de garde-temps aux Etats-Unis ont dégringolé de près d'un quart, après un bond de 45% en juillet.

Dans l'ensemble, les exportations horlogères helvétiques se sont tassées de 16,5% en rythme mensuel à 1,64 milliard de francs en août (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 08:57

Dans l'ensemble, les exportations horlogères helvétiques se sont tassées de 16,5% en rythme mensuel à 1,64 milliard de francs, selon les statistiques publiées jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Sur les huit premiers mois de l'année, la baisse atteint 1,0%.

Les droits de douane de 39% frappant les produits helvétiques importés aux Etats-Unis sont entrés en vigueur le 1er août. En anticipation de leur introduction, les marques horlogères avaient connu un regain de demande en juillet au pays de l'oncle Sam. En août, les livraison vers ce marché ont dégringolé de 24% à 245,1 millions de francs. Les Etats-Unis demeurent le principal débouché pour le secteur avec une part de quelque 15%.

Il s'agit – et de loin! – le plus fort repli subi sur un marché en août. Hong Kong et la Chine continuent de plomber les statistiques, enregistrant des reculs respectifs de 13% à 116 millions de francs et de 36% à 115,3 millions. Ces deux pays couvrent chacun 7% des volumes d'exportations. Parmi les autres principaux débouchés pour l'horlogerie suisse, le Royaume-Uni (-20,5%), le Japon (-22,5%) et Singapour (-14,2%) n'ont pas relevé le niveau dans un marasme économique global.

La tendance négative a concerné toutes les matières, que ce soit en volumes ou en nombre de pièces, précise la FH. Les baisses dépassent largement les 10%, parfois les 20% pour atteindre même -30,6% de pièces livrées pour la catégorie «autres matières».

Les montres en acier limitent la casse, le nombre de pièces exportées n'ayant reculé «que» de 6,9% à 574'100 unités. Les volumes en francs ont cependant chuté de près de 14% à 524,3 millions pour cette catégorie. Du côté des «métaux précieux», la FH constate un plongeon de 17,3% à 617,9 millions.

