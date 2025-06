Clap de fin pour Casa France: l’entreprise placée en liquidation judiciaire

le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé vendredi la liquidation judiciaire de l'enseigne, dont les magasins vont fermer, laissant près de 600 salariés sur le carreau.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Finis, les articles de déco et ameublement bon marché de Casa France. Le tribunal de commerce de Bobigny «prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société», selon la décision consultée par l'AFP.

L'enseigne au logo vert et blanc va donc disparaître: cette décision «entraîne la cessation définitive des activités de l'ensemble des magasins de l'enseigne en France, ainsi que de ses fonctions supports», a commenté Casa France dans un communiqué. «Dans ce contexte, l'ensemble des boutiques est en cours de fermeture», ajoute la chaîne.

La direction a précisé à l'AFP que «la fermeture des magasins est en cours, sous la responsabilité du liquidateur judiciaire. Une cessation rapide de l’activité est attendue. Les stocks restants seront intégrés à la procédure de liquidation, sous la responsabilité du liquidateur, qui pourra décider de leur cession dans le cadre du règlement des créances».

Casa France et ses 145 magasins emploient près de 600 salariés en CDI. Neuf offres de reprise avaient pourtant été déposées, mais aucune n'a abouti: quatre ont été écartées par les administrateurs, deux ont été jugées irrecevables, une a été rejetée, et deux repreneurs se sont finalement désistés, est-il précisé dans la décision du tribunal.

La liquidation judiciaire «fait suite à l'absence d'offres de reprise jugées recevables ou suffisamment pérennes au regard des critères définis par le Code de commerce», souligne Casa France.

Cette issue était attendue: le 11 juin, les administrateurs de Casa France avaient demandé le placement de la société en liquidation judiciaire, lorsqu'il était apparu que les offres de reprise risquaient d'être déclarées irrecevables.

Fin mars pourtant, lorsque l'enseigne avait annoncé qu'elle demandait son placement en redressement judiciaire, elle disait alors espérer retrouver «un ou plusieurs repreneurs» pour ses points de vente.

Casa France précise disposer à ce jour «d'une trésorerie de 15 millions d'euros (contre 3 millions d'euros à l'ouverture de la procédure), ce qui permettra de régler une part significative du passif dans le cadre de la liquidation judiciaire».

Marché de la déco en crise

«Cette liquidation est la conséquence directe de la défaillance de Casa International, filiale belge du groupe, placée en liquidation en mars 2025», précise encore Casa France.

Or la filiale belge, «entité historique», «centralisait des fonctions essentielles – logistique, informatique, finance, achats – sans lesquelles les filiales, dont Casa France, ne pouvaient fonctionner de manière autonome».

Un coup de grâce pour l'enseigne, dans «un marché déjà en crise pour le secteur de l'ameublement et de la décoration, fortement impacté par la conjoncture du secteur immobilier», note Casa France.

Comme beaucoup d'enseignes du secteur, l'entreprise a souffert d'un ralentissement des affaires lié à la crise de l'immobilier, mais aussi de la concurrence du géant suédois Ikea et du commerce en ligne.

Le groupe Casa avait déjà fermé ou vendu plus de 10% de ses magasins en Europe, dans le cadre d'un plan de relance mis en œuvre début 2024 et destiné à renouer avec la rentabilité en 2026.

La filière meuble avait connu un rebond post-Covid, avant de se stabiliser puis de marquer le pas en 2024.

Dans ses magasins, l'enseigne proposait des meubles et accessoires pour la maison et le jardin, ainsi que des articles de décoration. La chaîne Casa, créée en 1975 en Belgique, est présente dans neuf pays, avec un réseau de 400 magasins. Le groupe Casa compte au total plus de 2.500 salariés.